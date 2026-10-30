ΝΒΑ: Χειρουργήθηκε ο Έντουαρντς και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του

Ο μεγάλος άτυχος Άντονι Έντουαρντς ολοκλήρωσε με επιτυχία την αρθροσκοπική του επέμβαση στο δεξί γόνατο, και μετράει πλέον αντίστροφα για την επιστροφή στην δράση.

Στους δύο μήνες υπολογίζεται ο χρόνος αποκατάστασης του Άντονι Έντουαρντς, μετά τον τραυματισμό του. Ο ηγέτης της Μινεσότα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση, και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θα χρειαστεί δύο μήνες αποθεραπείας. Ο ακριβής χρόνος δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί από την ομάδα, οπότε κρατάμε... μικρό καλάθι.

Οι Τίμπεργουλβς, που βρίσκονται στο 3-2 στην Δύση, καλούνται πλέον να βρουν τον τρόπο να φτάνουν στις νίκες χωρίς τον καλύτερο παίκτη τους και έναν εκ των κορυφαίων της Λίγκας. Σε τέσσερα παιχνίδια φέτος, ο Έντουαρντς πρόλαβε να καταγράψει μέσο όρο 33,3 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 48,1%, 4,8 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ.