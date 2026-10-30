Klassiker... κορυφής στο Μόναχο

Το ντέρμπι κορυφής μεταξύ της Μπάγερν και της Ντόρτμουντ, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του γερμανικού ποδοσφαίρου (τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια) αναμετρώνται στην «Αλιάντς Αρένα» του Μονάχου το Σάββατο (31/10, 19:30), γνωρίζοντας ότι ο νικητής θα μείνει μόνος στην πρώτη θέση. Οι δύο ομάδες παραμένουν αήττητες στο φετινό πρωτάθλημα (πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες έκαστη), ενώ έχουν ήδη συναντηθεί μία φορά, στο σούπερ καπ, όπου οι Βαυαροί επικράτησαν με 2-1 μέσα στο Ντόρτμουντ.

Ο Χάρι Κέιν θα πατήσει χορτάρι για πρώτη φορά ως κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», με την Μπάγερν να μην έχει στον πάγκο της τον Βενσάν Κομπανί, ο οποίος πήρε χθες εξιτήριο από το νοσκομείο και αναρρώνει στο σπίτι του, μετά την περιπέτεια υγείας που είχε. Η Μπορούσια έχει 2,5 χρόνια να νικήσει τη μεγάλη αντίπαλό της (δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες σε αυτό το διάστημα) και θα επιχειρήσει να το πετύχει το Σάββατο, χωρίς τον χειρουργημένο Γιάννη Κωνσταντέλια και με αμφίβολο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που προέρχεται από τραυματισμό.

Οι ομάδες που ακολουθούν στην κατάταξη ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να μειώσουν τη διαφορά από τους δύο πρωτοπόρους, με την προϋπόθεση βέβαια να πάρουν με τη σειρά τους το «τρίποντο». Η Λεβερκούζεν φιλοξενεί την ασταθή φέτος Στουτγκάρδη, η Φράιμπουργκ δοκιμάζεται στην έδρα της αξιόμαχης Αουγκσμπουργκ και η Λειψία ταξιδεύει στο Γκελζενκίρχεν για να αντιμετωπίσει τη Σάλκε, ενώ η Βέρντερ υποδέχεται στη Βρέμη τη Χοφενχάιμ.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga:

Ελφερσμπεργκ-Μάιντς 30/10 Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 31/10 Αουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 31/10 Γκλάντμπαχ-Πάντερμπορν 31/10 Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ 31/10 Σάλκε-Λειψία 31/10 Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 31/10 Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 01/11 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 01/11



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 17

Ντόρτμουντ 17

Φράιμπουργκ 13

Λεβερκούζεν 13

Λειψία 12

Βέρντερ Βρέμης 12

Μάιντς 10

Έλφερσμπεργκ 10

Άουγκσμπουργκ 9

Χοφενχάιμ 9

Αμβούργο 9

Κολωνία 8

Πάντερμπορν 8

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 8

Στουτγκάρδη 6

Σάλκε 6

Ουνιόν Βερολίνου 6

Γκλάντμπαχ 3