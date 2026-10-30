Παρί με στόχο την παραμονή στην κορυφή

Στο μεταξύ ντέρμπι αναμένεται να είναι τα παιχνίδια της Νις με τη Ρεν και της Λιλ με τη Λανς, ενώ δύσκολο έργο αναμένεται να έχει και η Μονακό στο Παρίσι κόντρα στην Παρί FC.
Aναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν
Νις-Ρεν
Λιλ-Λανς
ΣΑΒΒΑΤΟ
Τρουά-Λε Μαν
ΚΥΡΙΑΚΗ
Στρασμπούρ-Οσέρ
Παρί FC-Μονακό
Λιόν-Ανζέ
Μαρσέιγ-Τουλούζ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Λοριάν Μπρεστ
Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 17
Ρεν 16
Λιλ 15
Μονακό 15
Λιόν 14
Παρί FC 14
Λανς 13
Λοριάν 12
Μαρσέιγ 12
Νις 11
Τουλούζ 10
Οσέρ 10
Μπρεστ 9
Ανζέ 8
Στρασμπούρ 7
Λε Μαν 7
Τρουά 5
Χάβρη 2