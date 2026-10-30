NBA: Παραμένουν αήττητοι οι εντυπωσιακοί Γκρίζλις (vid)

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Αντίπαλοι του «πρώην» Τζα Μοράντ τέθηκαν το βράδυ οι Γκρίζλις, οι οποίοι με τον εξαιρετικό Κάμερον Μπούζερ έφτασαν στο 5-0.

Στους πρώτους 5 αγώνες της σεζόν, φαίνεται ότι η Δύση ανήκει στο... Μέμφις! Οι «ταπεινοί» Γκρίζλις έγραψαν franchise history, καθώς με το πρωτοφανές τους 5-0 συγκατοικούν στην κορυφή της Δυτικής περιφέρειας μαζί με τους Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ.

Για να φτάσουν ως εκεί, τελευταίο τους θύμα ήταν οι Μπλέιζερς των Μοράντ και Άβντιγια. Παρά τους 24 πόντους του τελευταίου, οι Γκρίζλις των 18 πόντων, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ του 19χρονου Κάμερον Μπούζερ πήραν το ντέρμπι της Δύσης, συνεχίζοντας να τραβούν πάνω τους τα βλέμματα!

Το βίντεο του αγώνα: