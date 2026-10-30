Ώρα για τις ελληνικές «μάχες» στη EuroLeague: Στην Πόλη ο Παναθηναϊκός, με Αρμάνι ο Ολυμπιακός

Διπλή ελληνική δράση στην 9η αγωνιστική της EuroLeague, με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται απέναντι στην Εφές και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.

Με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό συνεχίζεται σήμερα (30/10) η 9η αγωνιστική της EuroLeague, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνουν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Για την κορυφή στην Κωνσταντινούπολη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Αναντολού Εφές (19:30, Novasports 4), στο Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης, με στόχο την όγδοη νίκη του στη διοργάνωση και τη διατήρησή του στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχουν ρεκόρ 7-1 και προέρχονται από τη δύσκολη επικράτηση επί της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ η τουρκική ομάδα του Πάμπλο Λάσο βρίσκεται στο 3-5.

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για λόγους διαχείρισης της αγωνιστικής του κατάστασης, αλλά και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Εκτός βρίσκονται επίσης οι Δημήτρης Μωραΐτης και Γιάννης Κουζέλογλου.

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί ο Ολυμπιακός

Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15, Novasports Prime) στη SUNEL Arena, θέλοντας να πανηγυρίσει την τρίτη διαδοχική του νίκη στη EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο 6-2 και προέρχονται από το σημαντικό διπλό επί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας μπροστά τους μία ακόμη απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στην ιταλική ομάδα, η οποία μετρά μόλις μία νίκη σε οκτώ αγώνες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα, καθώς οι Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένουν αμφίβολοι, ενώ ερωτηματικό υπάρχει και για τη συμμετοχή του νεοαποκτηθέντα Κόντσαρ. Αντίθετα, εκτός υπολογισμών βρίσκονται ο τραυματίας Γιαν Μοντέρο και ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου (103-73)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί (94-99)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε (95-76)

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

18:00 Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ

19:30 Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

20:00 Ζαλγκίρις – Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν – Μπασκόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπεσίκτας