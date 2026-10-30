Πάει για το κόλπο γκρόσο η Νιούελς Ολντ Μπόις – Θέλει δανεικό τον Μέσι!

Την ιστορική επιστροφή του Λιονέλ Μέσι διαπραγματεύεται με την Ίντερ Μαϊάμι η Νιούελς Ολντ Μπόις.

Η ευκαιρία να αγωνιστεί με τη φανέλα της Νιούελς, από τις ακαδημίες της οποίας ξεκίνησε την καριέρα του, παρουσιάζεται για τον Λιονέλ Μέσι. Ο αργεντίνικος σύλλογος έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι για τον δανεισμό του 39χρονου άσου.

Με επικεφαλής τον πρόεδρο Ιγνάσιο Μποέρο, οι «κοκκινόμαυροι» έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με την Ίντερ Μαϊάμι με στόχο την εξασφάλιση του δανεισμού του Μέσι τον επόμενο χρόνο για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, σύμφωνα με την εφημερίδα «Rosario/12». Ο ίδιος ο σταρ και η οικογένειά του εξετάζουν αυτή την πιθανότητα, ενθουσιασμένοι από την προοπτική επιστροφής στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο και τη διαφορά στο αγωνιστικό ημερολόγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το υπό εξέταση σχέδιο προβλέπει ότι ο Μέσι θα αγωνιστεί στο τουρνουά Απερτούρα, το οποίο ξεκινά στα τέλη Ιανουαρίου 2027, και θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο. Η δραστηριότητα στο MLS θα επανεκκινήσει μόλις τον Μάρτιο και το συμβόλαιο με την ομάδα της Βόρειας Αμερικής θα περιλαμβάνει ρήτρα προσωρινής αποδέσμευσης, η οποία δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο.

«Αυτό που πρέπει ακόμη να συζητηθεί διεξοδικά είναι όλη η απαραίτητη οργάνωση για να υλοποιηθεί αυτό. Και στη συνέχεια η τελική απόφαση του παίκτη. Αν και υπάρχει ενδιαφέρον για να προχωρήσουμε», παραδέχτηκε στην εφημερίδα ένας συνεργάτης από τη διοικητική δομή της Νιούελς.

Για να υλοποιηθεί αυτή η κίνηση, θα είναι απαραίτητη η συμμετοχή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA). Τα διοικητικά όργανα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου αναλύουν τις πτυχές της ασφάλειας, καθώς πολλά γήπεδα του πρωταθλήματος δεν έχουν την ικανότητα και τις συνθήκες για να ανταποκριθούν στην τεράστια ζήτηση που δημιουργείται κάθε φορά που ο Μέσι βρίσκεται στο γήπεδο.