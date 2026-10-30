Euroleague: Οι 275 παίκτες, οι 183 πενταδάτοι και τα βαθιά ρόστερ (stats)

Ξεχειλώθηκαν οι συμμετοχές ήδη από τους πρώτους 8 αγώνες της Euroleague, σε ποια θέση βρίσκονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Μια από τις μόνιμες πηγές προβληματισμού, αν όχι γκρίνιας, κάθε καλοκαίρι όταν στήνονται τα ρόστερ των δύο ομάδων μας στην Euroleague, είναι αν θα πρέπει να δίνονται συμβόλαια σε τόσους πολλούς παίκτες και πώς θα αντιμετωπιστεί η διαχείρισή τους, ειδικά αν δεν υπάρξουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ακόμα και οι πρώιμοι αριθμοί, που προκύπτουν από τα μέχρι τώρα ματς της Euroleague, δίνουν την απάντηση.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός είναι μαζί με άλλες τρεις ομάδες (τις δύο σερβικές Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν Βελιγραδίου, αλλά και τη Ζάλγκιρις Κάουνας) αυτοί που έχουν προλάβει να χρησιμοποιήσουν μέχρι τώρα 16 διαφορετικούς παίκτες! Μιλάμε για λίγο πάνω από το 20% των αγώνων της κανονικής περιόδου, κι όμως η διαλογή του ρόστερ έχει ανοίξει τόσο πολύ. Σε σχέση μ’ αυτό το τραβηγμένο νούμερο (για τόσο μικρό διάστημα) ο Ολυμπιακός βρίσκεται μόλις στο… -1. Οι ερυθρόλευκοι με την συμμετοχή του Πλώτα στο ματς με την Μπεσίκτας έφτασαν τους 15 διαφορετικούς παίκτες ήδη στα πρώτα οκτώ ματς τους, μαζί με άλλες τέσσερις ομάδες (Ρεάλ Μαδρίτης, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παρί και Μπάγερν).

Τι δείχνει αυτό; Ότι το ακορντεόν με τα μεγάλα και βαθιά ρόστερ τείνει να φτάσει στο μέγιστο άνοιγμά του ήδη από την αρχή της σεζόν. Και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της, με τις αλλαγές ή και τις προσθήκες που θα γίνουν, κάθε ομάδα να έχει προλάβει να χρησιμοποιήσει και 20 διαφορετικούς παίκτες.

Ανάλογη εικόνα είναι κι αυτή των «πενταδάτων». Τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι προπονητές προσαρμόζουν την αρχική τους πεντάδα σε σχέση με τις απαιτήσεις του αγώνα και όχι με το ποιοι είναι οι «καλύτεροι» απ’ αυτούς που έχουν στη διάθεσή τους. Γι’ αυτό και οι εννέα από τις 20 ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα πάνω από δέκα διαφορετικούς παίκτες στην πρώτη πεντάδα των αγώνων τους, με αποκορύφωμα τον Ερυθρό Αστέρα που’ χει «ξεκινήσει» με 13 διαφορετικούς στους συνολικά 16 που έχουν αγωνιστεί!

Ο Παναθηναϊκός, όπως φαίνεται στον πίνακα, έχει χρησιμοποιήσει δέκα διαφορετικούς παίκτες στην πρώτη του πεντάδα και ο Ολυμπιακός εννέα. Ουσιαστικά ο μόνος προπονητής που επιλέγει να ξεκινάει με τους ίδιου ανεξαρτήτως αντιπάλου είναι ο Σάρας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε, που έχει παρουσιάσει την ίδια βασική πεντάδα στα έξι από τα οκτώ παιχνίδια του.