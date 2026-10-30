Η Ρεάλ για το σερί, η Μπαρτσελόνα για την αντίδραση

Στη σκιά του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, που έγινε την Τετάρτη (28/10) στο Τολέδο και κόστισε τη ζωή τουλάχιστον σε 69 ανθρώπους, θα διεξαχθεί η 11η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μετά τις δύο διαδοχικές ήττες από Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ, η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα υποδέχεται το Σάββατο (31/10) την Αλαβές και έχει την ευκαιρία να πάρει μία... ανάσα, καθώς ακολουθεί μία επίσης απαιτητική εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας οι μπλαυογκράνα» θα φιλοξενήσουν για το Champions League την Αστον Βίλα και στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στη Μαδρίτη για το ντέρμπι κορυφής με την Ατλέτικο.

Η τελευταία θα προσπαθήσει να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση και σε απόσταση... βολής από την κορυφή, αλλά και να αυξήσει το σερί των έξι νικών στο πρωτάθλημα, περνώντας αλώβητη από τη Βαλένθια, όπου την περιμένει η Λεβάντε. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε θα χρειαστεί πάντως να κάνει ένα σχετικό rotation, αφού τους «ροχιμπλάνκος» περιμένουν δύο εξαιρετικά απαιτητικά ματς στο «Μετροπολιτάνο», με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα.

Ο θρίαμβος στο clasico της περασμένης Κυριακής (25/10) μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στη φετινή χρονιά της Ρεάλ, που μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόσταση που τη χωρίζει από την κορυφή, κυρίως όμως πήρε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Προκειμένου να διατηρήσουν το μομέντουμ, οι Μαδριλένοι καλούνται να βγάλουν χωρίς απώλειες ένα επταήμερο με τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις, που τους στέλνει αρχικά στο Σανταντέρ, για το ματς με τη νεοφώτιστη Ράσινγκ, και εν συνεχεία θα τους φέρει στην Αθήνα για το παιχνίδι του Champions League με την ΑΕΚ, πριν καταλήξει την επόμενη εβδομάδα στο «Μεστάγια» για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Η 11η αγωνιστική περιλαμβάνει και το κλασικό ντέρμπι των Βάσκων, με την Αθλέτικ Μπιλμπάο να υποδέχεται την εξαιρετικά φορμαρισμένη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες και έχει φτάσει σε απόσταση ενός βαθμού από την τετράδα.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της La Liga:

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 30/10 Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 31/10 Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 31/10 Μπέτις-Μάλαγα 31/10 Μπαρτσελόνα-Αλαβές 31/10 Χετάφε-Σεβίλη 01/11 Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 01/11 Ελτσε-Βαλένθια 01/11 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 01/11 Λα Κορούνια-Οσασούνα 02/11



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 27

Ατλέτικο Μαδρίτης 25

Ρεάλ Μαδρίτης 24

Μπέτις 20

Σοσιεδάδ 19

Σεβίλη 17

Αλαβές 12

Αθλέτικ Μπιλμπάο 12 -9αγ.

Θέλτα 12

Βιγιαρεάλ 12

Λα Κορούνια 11

Οσασούνα 11

Σανταντέρ 11

Λεβάντε 10

Έλτσε 10

Ράγιο Βαγεκάνο 9 -9αγ.

Χετάφε 9

Εσπανιόλ 8

Βαλένθια 6

Μάλαγα 5