Τέλος το… ΑΙ, τέλος και οι ορισμοί δύο ώρες πριν τα ματς: Βγήκαν οι διαιτητές της GBL!

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Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της πέμπτης «στροφής» του Πρωταθλήματος νωρίς, μιας και οι... παλιές πρακτικές έλαβαν τέλος. Πιτσίλκας στην SUNEL Arena, Πουρσανίδης και Τηγάνης στο Αλεξάνδρειο για το ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό.

Νωρίτερα από το συνηθισμένο ανακοινώθηκαν σήμερα οι διαιτητές των αναμετρήσεων της Stoiximan GBL για το Σαββατοκύριακο, ελέω των αλλαγών. Στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι Betsson, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον Άρη στο Αλεξάνδρειο. Ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και φυσικά του Αμαρουσίου με τον Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 31.10

Σ. Καραδήμας, 15.00, Vikos Φalcons - ΑΕΚ, σφυρίζουν οι Μαρινάκης, Μπακάλης, Χατζημπαλίδης (Τζαμάκου)

Γ. Μπουρούσης, 16.00, Καρδίτσα Ιαπωνική - Κολοσσός Η Hotels Collection, σφυρίζουν οι Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης, Αναστασιάδης (Τέγα)

Άνω Μεράς, 16.00, Μύκονος Betsson - Δόξα Λευκάδας ELABET, σφυρίζουν οι Συμεωνίδης, Παπαϊωάννου, Λόρτος (Νιγιάννης)

Αγ. Θωμά, 17.00, Μαρούσι - Προμηθέας Π. Βίκος Cola, σφυρίζουν οι Θεονάς, Μηλαπίδης, Μαλαμάς (Ντίνος)

Ιβανώφειο, 17.30, Ηρακλής - ΠΑΟΚ, σφυρίζουν οι Καρπάνος, Κάρδαρης, Τεφτίκης (Πανταζής)

Κυριακή 01.11

Sunel Arena, 13.00, Ολυμπιακός - Περιστέρι Betsson, σφυρίζουν οι Πιτσίλκας, Λεβεντάκος, Πολάτογλου (Κουλούρης)

Αλεξάνδρειο, 17.00, Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR, σφυρίζουν οι Πουρσανίδης, Τηγάνης, Αγραφιώτης (Λαζαρίδης)