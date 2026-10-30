Ποιοι σφυρίζουν το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στις γυναίκες

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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Allwyn WBL1. Για την εντός έδρας νίκη οι «κόκκινες», να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους φιλοδοξούν οι παίκτριες του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός του Αχμέντ Ενζόγια παρατάσσεται απέναντι στον αήττητο Παναθηναϊκό της Σελέν Ερντέμ, σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο μεγάλος αγώνας του Σαββάτου (31/10) στο κλειστό των Καμινίων έχει ώρα έναρξης τις 14:30 και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News.

Την διαιτητική ομάδα του αγώνα αποτελούν οι Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Μπον (Κυρτάτας).

Θυμίζουμε ότι πρωτοπόρος στο φετινό Πρωτάθλημα είναι ο επίσης αήττητος Αθηναϊκός Qualco, με τους δύο «αιώνιους» να καλοβλέπουν την πρώτη θέση.