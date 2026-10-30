Ποιοι σφυρίζουν το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στις γυναίκες

Ο Ολυμπιακός του Αχμέντ Ενζόγια παρατάσσεται απέναντι στον αήττητο Παναθηναϊκό της Σελέν Ερντέμ, σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο μεγάλος αγώνας του Σαββάτου (31/10) στο κλειστό των Καμινίων έχει ώρα έναρξης τις 14:30 και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News.
Την διαιτητική ομάδα του αγώνα αποτελούν οι Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Μπον (Κυρτάτας).
Θυμίζουμε ότι πρωτοπόρος στο φετινό Πρωτάθλημα είναι ο επίσης αήττητος Αθηναϊκός Qualco, με τους δύο «αιώνιους» να καλοβλέπουν την πρώτη θέση.