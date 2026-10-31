«Μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο, για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία ενός αθλητή σας»

Στις 8 Οκτωβρίου οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν ανακοίνωση-ντροπή για ιατρικό θέμα του Ματίας Λεσόρ, ενώ ξέχασαν να ενημερώσουν τον κόσμο τους για τον Ζαν Μοντέρο

Ο τίτλος είναι σημείο ανακοίνωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στις 8 Οκτωβρίου, όταν και για να «κερδίσουν» εντυπώσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό, ντρόπιασαν τους εαυτούς τους. Θριαμβολογώντας για το γεγονός πως έδωσαν… άδεια σε γιατρό, να χειρουργήσει τον Ματίας Λεσόρ.

Μεταξύ άλλων αναφερόταν στην ανακοίνωση:

«…Μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο, ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας, να ενημερώσετε το φίλαθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας;

…Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει σήμερα το φίλαθλο κοινό για το τι έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρτ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο ορθοπεδικό Niek van Dijk, άμεσο συνεργάτη της ομάδας μας και προσωπικού ιατρού του κύριου Γιώργου Αγγελόπουλου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος σέντερ με τον εκπρόσωπό του, απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Niek van Dijk για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν απ’ αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να αναλάβει τον Ματίας Λεσόρτ. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε την άδειά μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίκτη. Άμεσα ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον Dr. Van Dijk για να τον ενημερώσει».

Λίγες μέρες μετά την συγκεκριμένη ανακοίνωση, ήταν το παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Το τελευταίο παιχνίδι που αγωνίστηκε ο Ζαν Μοντέρο. Στο ημίχρονο εκείνης της αναμέτρησης, για να δείξουν οι «ερυθρόλευκοι» πόσο καλά… παλεύουν – νίκησαν στο τέλος – την αναμέτρηση, ενημέρωσαν για τους τραυματίες που είχαν σε εκείνο το ματς. Για τον Δομινικανό ανέφεραν χαρακτηριστικά:

«Ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς».

Ο Μοντέρο συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης (η ενημέρωση είχε προκύψει στο ημίχρονο). Άρα παρά το πρόβλημά του, συνέχισε να παίζει.

Από τότε και παρά την απουσία του παίκτη από τα επόμενα ματς, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Δεν υπήρξαν ούτε δημοσιογραφικές πληροφορίες από τους ανθρώπους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας του Πειραιά. Αναφορικά με το τι συμβαίνει και ποιο είναι το πρόβλημα του Μοντέρο.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός που… επέπληττε τον Παναθηναϊκό για μη ενημέρωση του κόσμου του για το θέμα του Λεσόρ, με το ζόρι εξέδωσε ανακοίνωση για το χειρουργείο του Μοντέρο. Επειδή η είδηση βγήκε απ’ το εξωτερικό.

Η επικοινωνία, δεν είναι στοιχείο προπαγάνδας. Γιατί έτσι το αντιμετωπίζουν στη συγκεκριμένη ομάδα όπως φάνηκε και απ’ την ανακοίνωση-ντροπή για τον Γάλλο σέντερ αντίπαλης ομάδας. Η επικοινωνία είναι ο σεβασμός των δικών τους φιλάθλων, οι οποίοι αφέθηκαν να διαβάζουν σενάρια στα social media, να αγωνιούν, να βρίζουν όσους μετέφεραν αρνητικές φήμες. Ώσπου ξαφνικά ένα απόγευμα, έπεσαν απ’ τα σύννεφα, διαβάζοντας για τους μήνες απουσίας του κορυφαίου γκαρντ του Ολυμπιακού.

Κύριοι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως εσείς αναφέρατε λοιπόν, «μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο, ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας, να ενημερώσετε το φίλαθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας;».