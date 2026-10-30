Σοκ στον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός δράσης ο Ζαν Μοντέρο!

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Άσχημη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό με τον Ζαν Μοντέρο: ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι μήνες.

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Ολυμπιακό. Ο Ζαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον έσω μηνίσκο στο αριστερό γόνατο και όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης και συρραφής ρήξης μηνίσκου, έναν τραυματισμό που υπέστη έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Μπαρτσελόνα.

Πριν ληφθεί η απόφαση για τη χειρουργική επέμβαση, ο παίκτης είχε ακολουθήσει θεραπεία με αγωγή, ωστόσο δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο.

Όπως όλα δείχνουν, ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής του στη δράση κυμαίνεται μεταξύ πέντε και έξι μηνών, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του.