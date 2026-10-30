Σοκ στον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός δράσης ο Ζαν Μοντέρο!

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Ολυμπιακό. Ο Ζαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον έσω μηνίσκο στο αριστερό γόνατο και όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι μήνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης και συρραφής ρήξης μηνίσκου, έναν τραυματισμό που υπέστη έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Μπαρτσελόνα.
Πριν ληφθεί η απόφαση για τη χειρουργική επέμβαση, ο παίκτης είχε ακολουθήσει θεραπεία με αγωγή, ωστόσο δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο.
Όπως όλα δείχνουν, ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής του στη δράση κυμαίνεται μεταξύ πέντε και έξι μηνών, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του.
Jean Montero underwent surgery today to repair the lateral meniscus in his left knee. He is expected to be sidelined for six months. The entire Olympiacos BC family wishes Jean a smooth and speedy recovery and looks forward to seeing him back on the court! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 30, 2026