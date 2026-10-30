Συμπαίκτης του Κάνααν στην Τραμπζονσπόρ ο Μπράντον Μπόστον

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Στην Τραμπζονσπόρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ μετά την περσινή του θητεία στη Φενέρμπαχτσε.

Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται από φέτος και ο Αιζάια Κάνααν.

Πέρσι στη Φενέρ ο Μπόστον είχε 8,7 πόντους και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στη Euroleague είχε χαμηλότερες επιδόσεις και συγκεκριμένα 4,8 πόντους και 1,6 ριμπάουντ μ.ο. σε σύνολο 28 αγώνων.

Η Τραμπζονσπόρ καλωσόρισε τον νέο της παίκτη, ο οποίος πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τίθεται άμεσα στη διάθεση της ομάδας.