Συμπαίκτης του Κάνααν στην Τραμπζονσπόρ ο Μπράντον Μπόστον

Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται από φέτος και ο Αιζάια Κάνααν.
Πέρσι στη Φενέρ ο Μπόστον είχε 8,7 πόντους και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στη Euroleague είχε χαμηλότερες επιδόσεις και συγκεκριμένα 4,8 πόντους και 1,6 ριμπάουντ μ.ο. σε σύνολο 28 αγώνων.
Η Τραμπζονσπόρ καλωσόρισε τον νέο της παίκτη, ο οποίος πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τίθεται άμεσα στη διάθεση της ομάδας.
Hoş geldin, 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐉𝐫. 🤝 Takımımız, Amerikalı skorer gard 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧'ı kadrosuna kattı. 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧'𝐚 formamız altında başarılı bir sezon dileriz. https://t.co/fBkJY6JOEL— Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) October 30, 2026