Ερντέμ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

Ο αήττητος Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10, 14:30) εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στην Α1 Γυναικών.

Στις δηλώσεις της η κόουτς του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, υπογράμμισε για το παιχνίδι: «Ετοιμαζόμαστε για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και είμαστε έτοιμες να αγωνιστούμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για προετοιμασία, ειδικά όταν έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα.

Γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε προπόνηση και να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες που μετράνε περισσότερο. Ως ομάδα, το έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στην ομάδας μας, στο παιχνίδι μας και σε ό,τι πρέπει να κάνουμε στο παρκέ».

Κολλάτου: «Συγκέντρωση, ενέργεια, πάθος»

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, δηλώσεις έκανε η διεθνής γκαρντ, Ευγενία Κολλάτου, αναφέροντας: «Το Σάββατο έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις και τη σημασία αυτής της αναμέτρησης και είμαστε αποφασισμένες να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Θέλουμε να μπούμε στο παιχνίδι με συγκέντρωση, ενέργεια και πάθος, να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Στόχος μας είναι ξεκάθαρα η νίκη και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την κατακτήσουμε».