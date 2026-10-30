Το PAOK Academy στην πρώτη επίσκεψη της EFC στη Λισαβόνα

Το PAOK Academy έδωσε το «παρών» στην πρώτη επίσκεψη σε Ακαδημία της φετινής αγωνιστικής περιόδου, που διοργάνωσε η EFC (European Football Clubs) σε συνεργασία με τη Sporting Clube de Portugal, στη Λισαβόνα.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Ανδρέας Μπαλαμπάνης, τεχνικός διευθυντής του PAOK Academy για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ13-Κ7, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική παρουσία στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι από 37 συλλόγους-μέλη της EFC συμμετείχαν στις εργασίες, μεταξύ των οποίων στελέχη των Club Brugge, Atalanta, Como, Benfica, Athletic Bilbao, Lille, Paris Saint-Germain και Atlético de Madrid.

Οι EFC Academy Visits αποτελούν μια σημαντική πρωτοβουλία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, προσφέροντας τη δυνατότητα στα στελέχη των Ακαδημιών να γνωρίσουν διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, μεθοδολογίες και μοντέλα λειτουργίας, μέσα από παρουσιάσεις, εργαστήρια και ανοιχτές συζητήσεις.

Στο επίκεντρο της τριήμερης επίσκεψης βρέθηκε το αναπτυξιακό μοντέλο της Sporting CP, ενός συλλόγου με μακρά παράδοση στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών και στην προώθησή τους στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν αναλυτικά η αγωνιστική φιλοσοφία και η μεθοδολογία της Ακαδημίας, ο σχεδιασμός και η δομή των προπονητικών μονάδων, καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσης και συνολικής ανάπτυξης των αθλητών μέσα στο περιβάλλον της Ακαδημίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μετάβαση των ποδοσφαιριστών από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα, αλλά και στη διαχείριση και λειτουργία των αναπτυξιακών πρότζεκτ στη δεύτερη ομάδα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο λειτουργίας της Sporting CP, μέσα από παρουσιάσεις στελεχών της, αλλά και να εξετάσουν πραγματικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές ανάπτυξης, όπως οι Nuno Mendes, Geovany Quenda και Mateus Fernandes. Μέσα από τη συνεργασία με τα στελέχη των επιμέρους τμημάτων της Ακαδημίας αναδείχθηκε η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης και της εξατομικευμένης ανάπτυξης κάθε ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις στο γήπεδο José Alvalade, στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου και στους χώρους της Ακαδημίας, όπου οι εκπρόσωποι των ομάδων είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά και προπονητικές δραστηριότητες των μικρότερων ηλικιακών τμημάτων.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η παρουσίαση του μοντέλου ανάπτυξης με επίκεντρο τον ποδοσφαιριστή (Player-Centred Model), το οποίο αποτελεί βασικό άξονα της φιλοσοφίας της Sporting CP. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε από τον Frederico Gonçalves, Σύμβουλο Συντονισμού του Τμήματος Scouting της Ακαδημίας, η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, η διεπιστημονική συνεργασία και το κοινό όραμα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη ταλέντων.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, παρουσίαση από τον Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας, Nuno Figueiredo, με θέμα τη μετάβαση των ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα, καθώς και ενημέρωση από τη Sara Costa σχετικά με τη λειτουργία του τμήματος στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης έργων (PMO) του συλλόγου.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση της Sporting CP απέναντι στην CS Marítimo για το Allianz Cup, στην οποία η ομάδα της Λισαβόνας επικράτησε με 2-1, έχοντας στη σύνθεσή της έξι ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την Ακαδημία της.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το PAOK Academy συνεχίζει να παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση και ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες που μπορούν να συμβάλουν στη διαρκή εξέλιξη της δικής του φιλοσοφίας και λειτουργίας.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες: