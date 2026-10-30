Φλικ: «Περήφανος για την αντίδραση του Γιαμάλ, άξιζε τη Χρυσή Μπάλα ο Κέιν»

Ο Χάνσι Φλικ εξήρε δημόσια την αντίδραση του Λαμίν Γιαμάλ, μετά την τρίτη θέση που κατέλαβε στην ψηφοφορία για τη »Χρυσή Μπάλα».

Ο 19χρονος άσος της Μπαρτσελόνα ήταν για πολλούς το φαβορί για το βραβείο, έχοντας κατακτήσει το Μουντιάλ με την εθνική Ισπανίας και τον τίτλο της La Liga με την Μπαρτσελόνα, όμως στις προτιμήσεις των εκλεκτόρων βρέθηκε πίσω από τους Χάρι Κέιν και Κιλιάν Μπαπέ και... παρηγορήθηκε με το βραβείο «Ρεϊμόν Κοπά», για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, το οποίο του απονεμήθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά.

«Είμαι πολύ περήφανος για τον Λαμίν, διότι αντέδρασε πολύ καλά, και βλέπω επίσης στις προπονήσεις ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος. Έτσι αντιδρούν οι πρωταθλητές», δήλωσε ο Χάνσι Φλικ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (31/10) εντός έδρας αναμέτρησης της La Liga απέναντι στην Αλαβές. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται σε αυτόν τον δρόμο, έχοντας μια νοοτροπία που είναι εξαιρετικά επωφελής και για την ομάδα», πρόσθεσε ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «... και ο Χάρι Κέιν άξιζε να κερδίσει το βραβείο».

Οι «μπλαουγκράνα» θα υποδεχθούν την Αλαβές προερχόμενοι από δύο σερί ήττες -τις πρώτες τη φετινή σεζόν-, από Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ. Ο Φλικ υπήρξε καθησυχαστικός στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η ομάδα του συνεχίζει να παίζει καλά και ότι το μικρό αρνητικό σερί «δεν είναι κάτι μη αναστρέψιμο».