Elite League: Επιστροφή στις νίκες για τον Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

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Η έκτη αγωνιστική της Elite League ξεκίνησε στην Κομοτηνή, εκεί όπου ο Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή επικράτησε της Kerakoll ΑΓΕΧ με 83-71 και επέστρεψε στις επιτυχίες, με τις δύο ομάδες πια να έχουν ισοσκελισμένο ρεκόρ στο πρωτάθλημα με τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες.

Με τον Μολέ εξαρχής να αποτελεί «παράγοντα Χ» για την Kerakoll ΑΓΕΧ, η ομάδα του πήρε προβάδισμα πέντε πόντων στα πρώτα τρία λεπτά (5-10) κι έδειχνε να έχει τον έλεγχο, όμως τα μακρινά σουτ του Βίκτορ και η δράση του Σπυριδονίδη ανέτρεψαν την κατάσταση κι έδωσαν το προβάδισμα στους γηπεδούχους (24-20). Ο Καλιανιώτης ήρθε από τον πάγκο και οι Ευβοιώτες επανήλθαν και πήραν το προβάδισμα στα μέσα της δεύτερης περιόδου (30-31), με το υπόλοιπο του ημιχρόνου να κυλά στην ισορροπία και δύο βολές του Πέιν να διαμορφώνουν το 40-38 στο εικοσάλεπτο.

Το αξιόπιστο μακρινό σουτ του Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή και η προσθήκη των Περρή και Λαγού στην «εξίσωση», τον έφεραν μπροστά και με διψήφια διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο (58-48 στο 28′), δείχνοντας να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης παρά την προσπάθεια των Χορν και Ανέι για αντεπίθεση των φιλοξενούμενων (61-52). Ο Μόρας έφερε τη διαφορά και στο +11 (63-52 στο 33′), για να ξεκινήσει κάπου εκεί αντεπίθεση των παικτών του Αλέξη Καρατζά, που με το σκορ στο 71-61 στα 3.5 επτά για τη λήξη βρήκαν πέντε πόντους από Καραμαλέγκο και Ανέι, όμως ο Πέιν και ο Λυκογιάννης ουσιαστικά «σφράγισαν» την νίκη για την ομάδα του Δημήτρη Λιόγα με 83-71.

Διαιτητές: Ταρενίδης-Δέλλας-Σμπρίνης (Αποστολίδης)

Δεκάλεπτα: 24-20, 40-38, 61-52, 83-71

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης 10 (2), Πέιν 14 (2), Βίκτορ 12 (2), Βλάσσης, Τουλούπης 4 (1), Περρής 13 (4), Λαγός 10 (2), Σπυριδονίδης 9, Δρέλλας, Ανδρέου, Σπρίντζιος 4, Μόρας 7 (1)

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν 10 (1), Μπαλόπουλος 12 (2), Μολές 6 (1), Ανέι 18, Καλιανιώτης 15, Παγουλάτος, Καραμαλέγκος 10, Μουτίδης

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η 6η αγωνιστική της Elite League (30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ 83-71

Σάββατο 31/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Ψυχικό – Κόροιβος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 2/11 (20:00):

Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (7η, 6-9/11):

Παρασκευή 6/11 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Σάββατο 7/11:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας (17:00)

Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου (17:00)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό (17:00)

Αμύντας – Ψυχικό (17:00)

Kronos BC – Γλαύκος Έσπερος (19:00)

Δευτέρα 9/11 (20:00):

Κόροιβος – Πανερυθραϊκός