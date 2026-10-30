Elite League: Επιστροφή στις νίκες για τον Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Με τον Μολέ εξαρχής να αποτελεί «παράγοντα Χ» για την Kerakoll ΑΓΕΧ, η ομάδα του πήρε προβάδισμα πέντε πόντων στα πρώτα τρία λεπτά (5-10) κι έδειχνε να έχει τον έλεγχο, όμως τα μακρινά σουτ του Βίκτορ και η δράση του Σπυριδονίδη ανέτρεψαν την κατάσταση κι έδωσαν το προβάδισμα στους γηπεδούχους (24-20). Ο Καλιανιώτης ήρθε από τον πάγκο και οι Ευβοιώτες επανήλθαν και πήραν το προβάδισμα στα μέσα της δεύτερης περιόδου (30-31), με το υπόλοιπο του ημιχρόνου να κυλά στην ισορροπία και δύο βολές του Πέιν να διαμορφώνουν το 40-38 στο εικοσάλεπτο.
Το αξιόπιστο μακρινό σουτ του Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή και η προσθήκη των Περρή και Λαγού στην «εξίσωση», τον έφεραν μπροστά και με διψήφια διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο (58-48 στο 28′), δείχνοντας να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης παρά την προσπάθεια των Χορν και Ανέι για αντεπίθεση των φιλοξενούμενων (61-52). Ο Μόρας έφερε τη διαφορά και στο +11 (63-52 στο 33′), για να ξεκινήσει κάπου εκεί αντεπίθεση των παικτών του Αλέξη Καρατζά, που με το σκορ στο 71-61 στα 3.5 επτά για τη λήξη βρήκαν πέντε πόντους από Καραμαλέγκο και Ανέι, όμως ο Πέιν και ο Λυκογιάννης ουσιαστικά «σφράγισαν» την νίκη για την ομάδα του Δημήτρη Λιόγα με 83-71.
Διαιτητές: Ταρενίδης-Δέλλας-Σμπρίνης (Αποστολίδης)
Δεκάλεπτα: 24-20, 40-38, 61-52, 83-71
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης 10 (2), Πέιν 14 (2), Βίκτορ 12 (2), Βλάσσης, Τουλούπης 4 (1), Περρής 13 (4), Λαγός 10 (2), Σπυριδονίδης 9, Δρέλλας, Ανδρέου, Σπρίντζιος 4, Μόρας 7 (1)
Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν 10 (1), Μπαλόπουλος 12 (2), Μολές 6 (1), Ανέι 18, Καλιανιώτης 15, Παγουλάτος, Καραμαλέγκος 10, Μουτίδης
Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.
Η 6η αγωνιστική της Elite League (30/10-2/11):
Παρασκευή 30/10 (17:00):
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ 83-71
Σάββατο 31/10 (17:00):
Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Ψυχικό – Κόροιβος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Δευτέρα 2/11 (20:00):
Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (7η, 6-9/11):
Παρασκευή 6/11 (17:00):
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή
Σάββατο 7/11:
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας (17:00)
Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου (17:00)
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό (17:00)
Αμύντας – Ψυχικό (17:00)
Kronos BC – Γλαύκος Έσπερος (19:00)
Δευτέρα 9/11 (20:00):
Κόροιβος – Πανερυθραϊκός