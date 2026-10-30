Τζόκοβιτς: Όλο και λιγότερες oι πιθανότητες παρουσίας του στο ATP Finals

Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στη Βασιλεία και μειώνονται οι πιθανότητες συμμετοχής στο ATP Finals, ο Κομπόλι εγκατέλειψε στη Βιέννη με αμφίβολη την παρουσία του στο Τορίνο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στο Swiss Indoors Basel, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο ενόψει των ATP Finals, με τις πιθανότητες συμμετοχής του Σέρβου να μειώνονται συνεχώς. Αντίστοιχα, με δάκρυα εγκατέλειψε τον αγώνα του ο Φλάβιο Κομπόλι μετά από τραυματισμό και είναι αμφίβολη η παρουσία του στη μεγάλη διοργάνωση του Τορίνο, ακόμα κι αν πάρει την πρόκριση.

Στα ATP Finals του Τορίνο, όπου θα πάρουν μέρος οι οκτώ κορυφαίοι τενίστες της χρονιάς και θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου, οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.1), Κάρλος Ακαράθ (Νο.3), Μπεν Σέλτον (Νο.4) και Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο.5) έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

Ο Γιανίκ Σίνερ, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο γόνατο, απουσιάζει ήδη σχεδόν τέσσερις μήνες από τα court και θα επιστρέψει με τη νέα σεζόν του 2027 και είναι σαφές ότι δεν θα συμμετάσχει στους τελικούς του Τορίνο.

What a win 💫 The moment Struff defeated Djokovic for the first time! #SwissIndoorsBasel https://t.co/AjRABaNkr9 — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

«Έχασε έδαφος» ο Τζόκοβιτς, ενόψει τελικών της ATP

Την ίδια ώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία να θέσει τις βάσεις για την πρόκριση στο ATP Finals, όμως ο Γιαν-Λέναρντ Στρουφ είχε άλλη άποψη. Ο Γερμανός τενίστας νίκησε για πρώτη φορά στη καριέρα του τον Σέρβο σούπερ σταρ με 6-7(4), 7-5, 7-6(5) στον δεύτερο γύρο του ATP 500 στη Βασιλεία και τον άφησε πίσω στην κούρσα για το εισιτήριο των τελικών του ATP Tour.

O Τζόκοβιτς, ως Νο.11 αυτή τη στιγμή, παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης θέσεις για το Τορίνο, παρόλο που οι Τέιλορ Φριτζ, Άλεξ Ντε Μινόρ και Άρτουρ Φις συνεχίζουν στα τουρνουά σε Βασιλεία και Βιέννη και μπορούν να ανοίξουν την διαφορά στους βαθμούς της παγκόσμιας κατάταξης με τον 39χρονο Σέρβο.

Ο θρύλος του τένις θα χρειαστεί να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά στο ATP 1000 στο Παρίσι, ώστε να συλλέξει τους απαραίτητους βαθμούς, που θα τον φέρουν και πάλι κοντά στη πρόκριση στα ATP Finals, τον τίτλο των οποίων ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει επτά φορές και είναι ο πολυνίκης της διοργάνωσης.

Φόβοι απουσίας του Κομπόλι από τα ATP Finals, λόγω τραυματισμού

Ο Φλάβιο Κομπόλι, έδωσε το «παρών» στο Erste Bank Open στη Βιέννη ώστε να μαζέψει τους απαραίτητους βαθμούς, με τους οποίους θα εξασφαλίσει την συμμετοχή του στα ATP Finals του Τορίνο.

Στο δεύτερο γύρο, όμως, της διοργάνωσης, ο Κομπόλι έπαθε μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό μηρό του, κατά τη διάρκεια της μάχης με τον συμπατριώτη και φίλο του Ματέο Μπερετίνι, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την αναμέτρηση με δάκρυα στα μάτια και να μείνει εκτός συνέχειας.

Absolutely heartbreaking scenes in Vienna 💔 Flavio Cobolli leaves the court in tears as he is forced to retire against great friend Berrettini 😢 https://t.co/NRyAVYkToQ — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Ακόμα, δεν έχει γίνει σαφές πόσο καιρό θα χρειάστει ο Ιταλός να μείνει εκτός δράσης. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να κριθεί η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του και κατά συνέπεια και το αν θα πάρει μέρος τόσο στο Masters του Παρισιού, όσο και στα ATP Finals. Ο Κομπόλι, ως Νο.6 στο κόσμο έχει πολλές πιθανότητες να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς στην χώρα του, παρά τον πρόωρο αποκλεισμό στη Βιέννη, το οποίο όμως μένει να φανεί αν θα το αξιοποήσει ή θα πάει στον επόμενο επιλαχόντα στο world ranking.