Παναθηναϊκός: Με Μήτογλου η 12άδα με Εφές, εκτός ο Μαντζούκας

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Με τον Ντίνο Μήτογλου στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στην Εφές. Εκτός ο Λευτέρης Μαντζούκας.

H απουσία του Κώστα Σλούκα, που δεν ταξίδεψε στην Τουρκία αλλά θα είναι κανονικά στο ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε μία θέση στην 12άδα του «τριφυλλιού», την οποία πήρε ο Μήτογλου.

Ο Έλληνας άσος είναι μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με το ματς κόντρα στην Αρμάνι, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μένει φυσικά εκτός, καθώς ακόμα ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Στην αποστολή δεν είναι και οι Δημήτρης Μωραΐτης, Γιάννης Κουζέλογλου και Ιάσων Βαρβαρίτης.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Φαλ