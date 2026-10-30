Ο «πολύ-αθλητικός» στα λόγια, ο «παγκόσμιος» στα έργα: Γιατί το ΝΒΑ επιλέγει Παναθηναϊκό

Η επιλογή του NBA για τον Παναθηναϊκό και όχι τον Ολυμπιακό, «απαντά» σε πολλά ερωτήματα σχετικά με τους πολυαθλητικούς, κορυφαίους, λαοπρόβλητους συλλόγους. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η αυτοπροβολή και η αυτοαποθέωση του Ολυμπιακού, είναι ξεχωριστά «χαρίσματα» για το σύλλογο. Ειδικά στο αφήγημα πως όλος ο πλανήτης ασχολείται με το μεγαλείο του συγκεκριμένου κλαμπ, επειδή είναι «πολυαθλητικό» και έχει πολλούς τίτλους σε πολλά τμήματα.



Έχουμε δει να ορίζονται από τους ίδιους ως πέντε σημαντικότερα ομαδικά Ολυμπιακά σπορ, για να μετριούνται μόνο εκεί οι τίτλοι. Κάθε τρόπαιο που κατακτά το σωματείο, παρουσιάζεται η… σούμα. Ως μονάδα μέτρησης του πόσο μεγάλο είναι ένα σωματείο. Ορισμένη απ’ το ίδιο το σωματείο.



Δημιούργησαν μάλιστα και Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Σωματείων (EMCA) με πρόεδρο τη Χριστίνα Τσιλιγκίρη. Την πρόεδρο του ΣΕΦ και πρώην στέλεχος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.



Έχοντας πλάσει μια τέτοια πραγματικότητα για το δικό τους σύλλογο, δεδομένα το «πράσινο κουμπί» που πατήθηκε από το ΝΒΑ θα τους έκανε να ταραχτούν και να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα.



Το μπάσκετ είναι ένα απ’ τα σημαντικότερα Ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα. Εκεί λοιπόν, ο σπουδαιότερος μπασκετικός οργανισμός του πλανήτη (ΝΒΑ) ετοιμάζεται να κάνει άνοιγμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τις αρχικές έξι επιλογές από τη γηραιά ήπειρο, να μην περιλαμβάνουν τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό.



Αντίθετα, σε περίοπτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Το σωματείο των Αθηνών, με τις τόσες επθιτυχίες στο άθλημα, με τις εγκαταστάσεις που πλήρωσε το ίδιο για να φτιαχτούν – χωρίς να λάβει κρατική βοήθεια – είναι η επιλογή από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Χωρίς να καταθέσει φάκελο μάλιστα, το ΝΒΑ Europe επέλεξε το «τριφύλλι». Κάτι που αποκαλύφθηκε στο εξωτερικό και αναπαράγεται σε πολλές χώρες.



Επιλέχτηκε ο Παναθηναϊκός γιατί είναι σπουδαία μπασκετική δύναμη στην Ευρώπη; Ναι και όχι. Το ΝΒΑ κοιτά κάθε τομέα ξεχωριστά. Για παράδειγμα επέλεξε και τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία μπασκετικά δεν συγκαταλέγεται ούτε στη δεκάδα. Άρα, δίνουν ιδιαίτερη σημασία και στο συνολικό μέγεθος ενός κλαμπ.



Η προτίμηση του ΝΒΑ για τον Παναθηναϊκό και όχι τον Ολυμπιακό, έρχεται να επαναφέρει στη θέση του το σωματείο απ’ τον Πειραιά. Το οποίο σαφώς και είναι μεγάλο, κανείς δεν το αμφισβήτησε ποτέ. Όμως το… παραφούσκωσαν το θέμα. Σε σημείο να έχουν πιστέψει και οι ίδιοι τις υπερβολές τους.



Τη μία τους… ανήκει η Αθήνα, την άλλη η Ρεάλ προσκυνά μπροστά τους για το μέγεθος των επιτυχιών τους. Και τελικά όταν ήρθε η ώρα να πάνε «ταμείο» με μια απλή επιλογή από το ΝΒΑ, το άκυρο ήταν τεράστιο. Με τους Αμερικανούς να θέλουν να δώσουν το χρίσμα για την πρωτεύουσα και την Ελλάδα συνολικά, στον Παναθηναϊκό.

Γιατί; Ισως πάλι… φταίει το SDNA. Αν όχι, μάλλον ο Παναθηναϊκός αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως μεγαλύτερο brand. Μάλλον δεν πιστεύουν οι Αμερικανοί τις θεωρίες για αγρίους περί μισής Ελλάδας γιατί θα έχουν στα χέρια τους αληθινές μετρήσεις. Αν αποφάσιζε ο Παπαπέτρου, η Τσαρούχα και ο Λιόλιος μπορεί να επέλεγαν άλλη ομάδα. Τώρα αποφασίζουν οι τεχνοκράτες με επιχειρηματικά και αθλητικά κριτήρια.

Το «μεγαλύτερο πολυαθλητικό σωματείο» τελικά δεν ήταν του κόσμου αλλά του Πειραιά…



