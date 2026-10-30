Στην ελίτ του BCL ο Λίλαντ Ουόκερ: Το εντυπωσιακό επίτευγμα του νέου αποκτήματος του ΠΑΟΚ

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Λίλαντ Ουόκερ συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα, με τον νέο παίκτη του ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε μια ξεχωριστή λίστα του Basketball Champions League, χάρη σε ένα εντυπωσιακό στατιστικό επίτευγμα.

Μπορεί ο Λίλαντ Ουόκερ να αποτελεί πλέον μέλος του ΠΑΟΚ και να αγωνίζεται ως δανεικός στην Κλουζ, ωστόσο όσα πρόλαβε να κάνει στο Basketball Champions League με τη φανέλα της Βίλπας εξακολουθούν να τον τοποθετούν ανάμεσα στους παίκτες που ξεχώρισαν στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανάρτηση του BCL, ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι ένας από τους μόλις τρεις παίκτες που έχουν καταφέρει τη φετινή σεζόν να ολοκληρώσουν έναν αγώνα με τουλάχιστον 20 πόντους, πέντε ασίστ και κανένα λάθος!

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό επίτευγμα, καθώς αποτυπώνει όχι μόνο την εκτελεστική ικανότητα του Ουόκερ, αλλά και την αποτελεσματικότητά του στη δημιουργία, χωρίς να υποπέσει σε ούτε ένα λάθος.

Μάλιστα, ο νέος παίκτης του Δικεφάλου μοιράζεται τη συγκεκριμένη διάκριση με μόλις δύο ακόμη παίκτες της διοργάνωσης, τον Τζόρνταν Φορντ και τον Μάρκους Κιν, όπως ανέδειξε το Basketball Champions League μέσα από τα επίσημα social media του.

Ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του εκρηκτικού Αμερικανού, ο οποίος έρχεται στον ΠΑΟΚ έχοντας ήδη αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή σκηνή, συνδυάζοντας το σκοράρισμα με τη δημιουργία και την προσεκτική διαχείριση της μπάλας.