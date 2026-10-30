«Σεισμός» στην Μπασκόνια: Ο Κερεχέτα σκέφτεται να αποχωρήσει μετά από 38 χρόνια!

Ραγδαίες εξελίξεις στην Μπασκόνια, με τον Χοσεάν Κερεχέτα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής του, μετά τις έντονες αποδοκιμασίες των φιλάθλων.

Έντονοι είναι οι τριγμοί στο εσωτερικό της Μπασκόνια, με το μέλλον του Χοσεάν Κερεχέτα στην ηγεσία του συλλόγου να τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο ισχυρός άνδρας των Βάσκων σκέφτεται σοβαρά να βάλει τέλος σε μια διαδρομή 38 ετών, με τις τελευταίες αντιδράσεις των φιλάθλων να αποτελούν την αφορμή για τις σκέψεις αποχώρησης.

Όπως αναφέρει η ισπανική «Mundo Deportivo», αλλά και το πρακτορείο «Europa Press», που επικαλείται πηγές του συλλόγου, ο Κερεχέτα εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν οι φίλαθλοι της Μπασκόνια τον αποδοκίμασαν έντονα, ζητώντας την αποχώρησή του.

Η ήττα με 86-104 από τη «βασίλισσα» ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Η Μπασκόνια πραγματοποιεί απογοητευτικό ξεκίνημα στη EuroLeague, με ρεκόρ 1-7, ενώ η απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι από την τεχνική ηγεσία, παρά την κατάκτηση του τελευταίου Κυπέλλου Ισπανίας, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών.

Στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ, οι φίλαθλοι ύψωσαν λευκά μαντήλια, αποδοκίμασαν τον Κερεχέτα και ανάρτησαν πανό με το μήνυμα «Χωρίς κατεύθυνση και χωρίς αγωνιστικό σχεδιασμό, η Αράμπα αδειάζει», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις επιλογές της διοίκησης.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου, ακριβώς την ημέρα που συμπληρώθηκαν 38 χρόνια από την ανάληψη της προεδρίας της Μπασκόνια από τον Κερεχέτα, το 1988.

Σύμφωνα με το «Europa Press», ο έμπειρος παράγοντας θεωρεί την κριτική αναπόσπαστο κομμάτι της θέσης του, ωστόσο εκτιμά ότι οι προσωπικές προσβολές που δέχθηκε ξεπέρασαν τα όρια, γεγονός που τον έχει οδηγήσει να επανεξετάσει την παραμονή του.

Pitada histórica y pequeña pañolada del Buesa Arena a Josean Querejeta cuando ha salido al palco del #Baskonia - Real Madrid. @carrusel https://t.co/NQ2Qyppnjv — SER Vitoria (@SERVitoria) October 27, 2026

Το ενδεχόμενο αποχώρησης και το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο

Η πιθανή αποχώρηση του Κερεχέτα δεν αφορά αποκλειστικά το αγωνιστικό μέλλον της Μπασκόνια, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει και τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια του συλλόγου.

Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση εξαγοράς της «Buesa Arena» από την τοπική διοίκηση της Άλαβα, με στόχο τη μετατροπή της σε εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που προβλέπει επενδύσεις περίπου 153 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κερεχέτα, ένας από τους ιδρυτικούς παράγοντες της EuroLeague, έχει συνδέσει το όνομά του με την καθιέρωση της Μπασκόνια στην ευρωπαϊκή ελίτ, μετατρέποντας έναν σύλλογο από μια πόλη περίπου 250.000 κατοίκων σε σταθερή δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πλέον, όμως, η σχέση του με την εξέδρα περνά μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της, με τα ισπανικά Μέσα να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερων ιδιοκτησιακών εξελίξεων.

Για την ώρα, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ή οριστική απόφαση για πώληση της Μπασκόνια. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Κερεχέτα εξετάζει την αποχώρησή του, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, είναι αρκετό για να προκαλέσει έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.