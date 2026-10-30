«Επεκτείνει το συμβόλαιο του Μπολμάρο ως το 2029 η Αρμάνι»

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Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η Αρμάνι Μιλάνο είναι έτοιμη να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λεάντρο Μπολμάρο ως το 2029.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Λεάντρο Μπολμάρο για επέκταση της συνεργασίας τους ως το 2029.

O Αργεντινός γκαρντ, που είχε συμβόλαιο ως το 2028, διανύει την τρίτη του σεζόν στον σύλλογο, έχοντας φτάσει στο Μιλάνο το καλοκαίρι του 2024.

Τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος άσος έχει μέσο όρο 8,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Πριν υπογράψει στην ιταλική ομάδα, ο Μπολμάρο αγωνίστηκε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γιούτα Τζαζ από το 2021 έως το 2023.