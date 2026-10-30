Οι νικητές στο Οπεν Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Hansa Single και Double 303  

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Μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία είχε το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Hansa Single και Double 303 που διοργάνωσε ο Ι.Ο. Ηρακλείου.

Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες ΑμεΑ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Η κατηγορία Hansa Double (συμπεριληπτική) αποτελεί έναν από τους πιο πρωτοποριακούς θεσμούς στην παγκόσμια ιστιοπλοΐα.

Στο Hansa 303 Double Inclusive, ένας αθλητής με αναπηρία και ένας αθλητής χωρίς αναπηρία γίνονται πλήρωμα στο ίδιο σκάφος με απόλυτη Ισότητα στο νερό: Η συγκεκριμένη προσέγγιση σπάει τα κοινωνικά στερεότυπα. Ο αρτιμελής αθλητής δεν λειτουργεί ως «βοηθός» ή «νοσηλευτής», αλλά ως ισότιμος συμπαίκτης. Η επιτυχία εξαρτάται αποκλειστικά από τη χημεία και τη συνεργασία τους .

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ενθαρρύνει έντονα αυτή τη μορφή συνύπαρξης, καθώς βοηθάει νέους αθλητές με αναπηρία να ενταχθούν γρήγορα στο αγωνιστικό πνεύμα, έχοντας πλάι τους έμπειρους ιστιοπλόους.

Στα Hansa Single τα 15 σκάφη έτρεξαν τέσσερις ιστιοδρομίες και την πρώτη θέση κατέλαβε ο Εμμανουήλ Χαλούλος του Ν.Ο. Καλαμάτας «ο Ποσειδών» με 4 βαθμούς.

Δεύτερος τερμάτισε ο Νικόλαος Πατεράκης του Ν.Ο.Ε. με 5 β. και τρίτος ο Δημήτρης Τσικουρέλης του Ν.Α.Ο. Αλεξανδρούπολης με 9 βαθμούς.

Στα Hansa Double τα 10 σκάφη έτρεξαν έξι ιστιοδρομίες και νικητές αναδείχθηκαν οι Αλέξανδρος Χοχώλης-Εμμανουήλ Χαλούλος του Ν.Ο. Καλαμάτας «ο Ποσειδών» με 6 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Θεόδωρος Γεωργόπουλος- Αλέξανδρος Γαλιατσάτος του Ι.Ο Πατρών με 10β. και στην τρίτη οι Ιωάννης Κατιγιαννάκης- Ιάκωβος Χανίδης του Ν.Ο. Θεσσαλονίκης με 11 βαθμούς.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ iQFOiL ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο της Βάρκιζας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διοργανώνει ο Ν.Α.Ο. Βάρης – Βάρκιζας.

Μέχρι τώρα την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς πραγματοποιεί η Δανάη Γιαννούλη η οποία στην κατηγορία U19 είναι 3η στη γενική βαθμολογία με 56 βαθμούς. Τρέχουν 37 σκάφη και έχουν γίνει 13 ιστιοδρομίες.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των αγοριών συμμετέχουν 95 σκάφη και μετά από 11 κούρσες ο Μιχάλης Κοροβέσης βρίσκεται στην 37η θέση με 223 βαθμούς.

Στα U17 κοριτσιών τρέχουν 62 σκάφη κι έχουν διεξαχθεί 13 ιστιοδρομίες. Πολύ καλά πάει η Ηλιάνα Παναγή η οποία βρίσκεται στην 10η θέση με 80 βαθμούς και είναι 1η στα U15.

Η Βέγια Οικονόμου είναι 15η με 127β. και 2η στα U15, ενώ η Ιωάννη Καρώνη είναι 21η με 189 β. και 5η στα U15.

Στα αγόρια μετά από 11 κούρσες ο Νικόλαος Ροδίτης είναι 20ος με 133 βαθμούς σε σύνολο 96 σκαφών.