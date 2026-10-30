Σερβικό δημοσίευμα για Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ - Η αναφορά σε ΠΑΟΚ

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Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ παραμένει free agent, με δημοσίευμα από την Σερβία να εμπλέκει την Παρτίζαν και να αναφέρει επίσης την περίπτωση του ΠΑΟΚ.

Επικαλούμενο τις πληροφορίες του γνωστού δημοσιογράφου Μαρκ Στάιν, δημοσίευμα του Σερβικού sport.alo.rs φέρνει στο προσκήνιο το μέλλον του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η Παρτίζαν είχε μπει δυνατά στο κόλπο της απόκτησης του παίκτη, όμως ο ίδιος προτιμάει να περιμένει προτάσεις από το ΝΒΑ, από όπου και είναι unrestricted free agent. Λόγω αυτού, φαίνεται πως οι Ντένβερ Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς είναι το φαβορί για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του ταλαντούχου γκαρντ/φόργουορντ.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχε δηλώσει ότι προτιμάει την επιστροφή του στους Θεσσαλονικείς έναντι άλλων ομάδων στην Ευρώπη.

Με τους Μιλγουόκι Μπακς πέρσι ο Πόρτερ Τζούνιορ μέτρησε 17.4 πόντους, 7.4 ασίστ και 5.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά.