Συμφωνία οργανωμένων Παναθηναϊκού και Ηρακλή για εκατέρωθεν μετακίνηση!

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή έχουν φτάσει σε συμφωνία για μετακίνηση τόσο στο Καυτανζόγλειο, όσο και στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ηρακλή την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους οργανωμένους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν φτάσει σε μεταξύ τους συμφωνία τόσο για το ματς αυτό, όσο και για την αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, στο ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αφού και οι δύο πλευρές εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, κάτι που αδιαμφισβήτητα διευκολύνει και το έργο της Αστυνομίας, η οποία είναι αρμόδια για την τελική απόφαση, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με την παρεμπόδιση της οργανωμένης ή μεμονωμένης μετακίνησης.

Εφόσον λοιπόν δοθεί το οριστικό «ΟΚ», ο Παναθηναϊκός θα πάρει όλο το πέταλο για το προσεχές παιχνίδι, κάτι που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 1.500 εισιτήρια. Έτσι, το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει σε ένα ακόμα εκτός έδρας ματς την υποστήριξη του κόσμου του, στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του τίτλου.

Εξυπακούεται πως αντίστοιχα και ο λαός του Ηρακλή θα έχει την ευκαιρία να αποτελέσει τον… 12ο παίκτη της ομάδας του στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 20 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.