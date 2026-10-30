Μέρκελ: «Ταυτίστηκα με τον Κλοπ για τη σημαία, θα ήθελα να έχω προπονητή τον Κομπανί»

Η Γερμανίδα πρώην Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είναι δηλωμένη φίλαθλος του ποδοσφαίρου, κάτι που εξακολουθεί να το επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία.

Καλεσμένη στην εκπομπή του «Bestbesetzung» (Η Καλύτερη Ενδεκάδα) στο Magenta TV, η 72χρονη Άνγκελα Μέρκελ, συζήτησε- σε συνέντευξη με τον Γιοχάνες Μ. Κέρνερ. στο Μουσείο Μπόντε στο Βερολίνο- για τον αποκλεισμό της εθνικής Γερμανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή Γιούργκεν Κλοπ, καθώς και τον προπονητή της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί.

Ο Τα, τα πέναλτι και ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Γερμανίδα πρώην Καγκελάριος ανέφερε πώς βίωσε τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση αυτό το Μουντιάλ 2016. Η εθνική Γερμανίας αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Παραγουάη, χάνοντας με 4-5 στα πέναλτι.

Η Μέρκελ σχολίασε: «Ήμουν κάπως απογοητευμένη , σχεδόν θυμωμένη, που ξαφνικά κανείς δεν ήθελε να εκτελέσει πέναλτι... Καημένε Τζόναθαν Τα... Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε· τώρα έχουμε λόγους να ελπίζουμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παραγουάη, η εθνική ομάδα δυσκολεύτηκε να βρει έκτο εκτελεστή πέναλτι, καθώς άλλοι αστέρες φέρονται να δίστασαν και να απέφυγαν την ευθύνη. Ο Τα, αντίθετα, βγήκε μπροστά για να αντιμετωπίσει την τεράστια πίεση.

Η Μέρκελ θυμήθηκε επίσης το «καλοκαιρινό παραμύθι» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 που διεξήχθη στη Γερμανία:

«Ήταν η πρώτη φορά που είδα χαρούμενους ανθρώπους ντυμένους στα χρώματα της σημαίας, μαύρο, κόκκινο και χρυσό, ήταν υπέροχο. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα».

Όσον αφορά τη φετινή διοργάνωση, πρόσθεσε: «Πρέπει απλώς να επιστρέψουμε σε ένα σημείο όπου η σημαία θα παραμένει ψηλά για λίγο περισσότερο καιρό απ’ ό,τι συνέβη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η νέα εποχή για την εθνική Γερμανίας με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Παρουσιάζοντας την πρώτη του αποστολή στις 17 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB) στη Φρανκφούρτη, ο προπονητής, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας BILD σχετικά με το καπέλο του, το οποίο έφερε την επιγραφή «Ένας από τα 83 εκατομμύρια», μίλησε για έναν «θετικό πατριωτισμό». Δήλωσε ότι δεν θέλει να «αφήσει την εθνική υπερηφάνεια στα λάθος χέρια». Η δήλωσή του: «Θα ήθελα να επανακτήσω τη σημαία - για τον εαυτό μου, ή μάλλον, για όλους εμάς».

Η Άνγκελα Μέρκελ σχολίασε: «Το βρήκα ως μια ωραία σκέψη, αν και δεν πιστεύω ότι την έχουμε χάσει πραγματικά. Θεωρώ απλώς σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η γερμανική σημαία , μαύρη, κόκκινη και χρυσή, ανήκει στον γερμανικό λαό και δεν μπορεί ποτέ να οικειοποιηθεί από κανένα μεμονωμένο πολιτικό κόμμα. Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε ακριβώς αυτό που ένιωθα κι εγώ, όταν είπε: Αυτή η σημαία ανήκει σε όλους μας».

Στη συνέχεια ανέφερε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της δική της θητείας ως Καγκελάριος (2005-2021): «Μετά τις εκλογές του 2013, ο Γενικός Γραμματέας μου κρατούσε μια γερμανική σημαία. Του την πήρα από το χέρι -και γι’ αυτό δέχτηκα έντονη κριτική. Πολλοί υπέθεσαν ότι δεν ήθελα τη σημαία ή ότι δεν ταυτιζόμουν με αυτήν. Αυτό ήταν ανοησία. Απλώς δεν ήθελα να οικειοποιηθούμε τη σημαία για δικούς μας σκοπούς».



Αναφορικά με τους πρώτους αγώνες της εθνικής ομάδας υπό την καθοδήγησή του, σημείωσε:

«Από μεθοδολογικής άποψης, βρήκα εξαιρετικά συναρπαστικό το γεγονός ότι ουσιαστικά πραγματοποίησε μια διαδικασία "επιλογής" , δίνοντας ευκαιρία σε περίπου 40 παίκτες, χωρίς να ανησυχεί υπερβολικά για την απόδοσή μας στο Nations League. Αντιθέτως, εστιάζει εξ ολοκλήρου στη μακροπρόθεσμη διαδικασία ανάπτυξης, ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων».

Η συμπάθεια για τον Κομπανί

Την περασμένη Παρασκευή, ο Κομπανί κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης της ομάδας Κ23, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Η διάγνωση έδειξε ερεθισμό των μηνίγγων (των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο) και ο ίδιος έχει πλέον λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έχασε τον αγώνα πρωταθλήματος στο Φράιμπουργκ (3-1) καθώς και την αναμέτρηση για το Κύπελλο εναντίον του Μαγδεμβούργου (6-1).

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε: «Καταρχάς, ένιωσα τρομερή λύπη για εκείνον. Φυσικά, του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και ελπίζω επίσης να έχει ένα περιβάλλον όπου θα μπορέσει πραγματικά να αφιερώσει τον χρόνο που χρειάζεται. Ξέρω κι εγώ από πρώτο χέρι τι σημαίνει να χρειάζεσαι χρόνο. Τρέφω τεράστιο σεβασμό για το έργο που επιτελεί ο Βενσάν Κομπανί, καθώς και για τη σαφή στάση του σε ζητήματα όπως οι διακρίσεις. Φαντάζομαι πως, αν ήμουν ποδοσφαιρίστρια, θα ήταν το είδος του προπονητή που θα ήθελα να έχω».

Και συνέχισε: «Ας το θέσουμε κάπως έτσι: Ο Βενσάν Κομπανί δεν έμεινε στο σπίτι από επιλογή. Χρειάστηκε ένα συγκεκριμένο γεγονός , μια στιγμή κατά την οποία το σώμα του είπε, ουσιαστικά: "Σταμάτα!"».

Πρόκειται για μια κατάσταση που έχει βιώσει και η ίδια η Άνγκελα Μέρκελ: «Ακριβώς αυτό συνέβη και σε εμένα. Πίσω στο 2019, όταν με είδαν να τρέμω κατά τη διάρκεια στρατιωτικών τιμών , μια στιγμή που εκτονώθηκε η συσσωρευμένη ένταση, πιθανότατα λόγω του θανάτου της μητέρας μου ή της συνειδητοποίησης ότι σύντομα θα αποχωρούσα από το αξίωμά μου, το σώμα μου απλώς έστελνε σήματα. Και αυτό είναι...»