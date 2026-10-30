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Επίσημη η «βόμβα»: Ανακοίνωσε τον Πάουελ η Φενέρ!

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Επίσημη η «βόμβα» της Φενέρμπαχτσε, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ!

Εντυπωσιακή μεταγραφή για την τουρκική ομάδα, με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει την απόκτηση του Καναδού σέντερ, που άφησε το ΝΒΑ και μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο Πάουελ μετά από 13 χρόνια θητείας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα γίνει κάτοικος Τουρκίας, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Κάναδός σέντερ έμεινε ελεύθερος στα «κοψίματα» του ΝΒΑ στη διάρκεια του Οκτωβρίου και η Φενέρμπαχτσε τον έπεισε να υπογράψει και να τον προσθέσει στο ρόστερ της.

Σε 13 σεζόν στο ΝΒΑ, ο Πάουελ μετράει 6,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο.

Επίσημη η «βόμβα»: Ανακοίνωσε τον Πάουελ η Φενέρ!