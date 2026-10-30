Αμετανόητο το σύστημα: Δικαιολογεί τις προφυλακίσεις μέσω της απίστευτης αλαζονείας του

Η καταγγελία του Παναγιώτη Φασούλα, έρχεται να απαντήσει σε κάθε δικηγόρο και σε όποιον αμφισβήτησε το αν είναι ικανά αυτά τα άτομα να συνεχίσουν την «εγκληματική» τους δράση.

Καταθέσεις «φωτιά» για τη διαιτησία. Για στημένους αγώνες. Ο επικεφαλής του ελληνικού μπάσκετ μέχρι πριν λίγο καιρό, προφυλακισμένος. Ο σύμβουλος της ΚΕΔ, το ίδιο. Ο καθηγητής διαιτησίας και μέχρι πρότινος διαιτητής των τελικών, πίσω απ’ τα κάγκελα. Μέλος της ΚΕΔ και κορυφαία διαιτητής σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ήδη έχουν προκηρυχθεί εκλογές για την ΕΟΚ. Το Δ.Σ. μετράει μέρες, όσοι «σάπισαν» το άθλημα θα αποτελέσουν παρελθόν. Το «κάστρο» παρανομίας, γκρεμίστηκε. Όμως δεν λένε να το καταλάβουν.

Ο Παναγιώτης Φασούλας είπε κάτι σοκαριστικό. Αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στους συνηγόρους των προφυλακισμένων. Σε όλους όσοι είχαν την παραμικρή αμφιβολία για το αν έπρεπε να στερηθεί η ελευθερία απ’ τους κατηγορούμενους.

Ο υποψήφιος για πρόεδρος της ΕΟΚ στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και σε αυτές που έρχονται, αποκάλυψε πως διάφοροι παρατρεχάμενοι λένε στους διαιτητές πως ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες. Γιατί τους το λένε; Για να… συνεχίσουν τη δουλειά που έκαναν. Να μη σταματήσουν τα «εγκλήματα» και σφυρίζουν τίποτα… 50-50.

Ψάχνει κανείς ακόμη να βρει απάντηση στο γιατί προφυλακίστηκε ο Λιόλιος; Ιδού η απόδειξη. Όσο ήταν με χειροπέδες, ο Σβερκούνος καθησύχαζε τους πάντες στην ΕΟΚ. .

Μιλούσε ο Ντικούδης στους διαιτητές σα να μην έχει γίνει τίποτα. Και τώρα ήρθε η «βόμβα» που αποκάλυψε ο Φασούλας. Για να ηρεμήσουν τους… τρεμάμενους διαιτητές, τους λένε πως δεν έγινε τίποτα, θα βγει το «αφεντικό» σε λίγες μέρες. Οπότε μη «μασάνε», να κάνουν αυτό που θέλει το σύστημα, χωρίς να αλλάξουν ρότα.

Η προφυλάκιση είναι μέτρο που λαμβάνεται από τη δικαιοσύνη, όταν κρίνεται πως ο κατηγορούμενος είναι επίφοβο να συνεχίσει εγκληματική δραστηριότητα σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος. Σε τέτοιο βαθμό που τα απλά περιοριστικά μέτρα – όπως η απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ – δεν αρκούν.

Ουσιαστικά μόνοι τους ήρθαν να δικαιώσουν απόλυτα τη δικαιοσύνη για την απόφασή. Έτσι έμαθαν, η αλαζονεία τους δεν μειώθηκε και θεωρούν ακόμη και τώρα πως μπορούν να «τρώνε» τις σάρκες του αθλήματος.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει έστω ένας διαιτητής που θα παίξει… 51-49, δεν συζητάμε για το 100-0 που έπαιζαν κάποιες ομάδες. Υπάρχουν διαιτητές που μπορεί να είναι τόσο αμετανόητοι όσο οι εγκέφαλοι της Οργάνωσης που κατέληξαν στον Κορυδαλλό;

