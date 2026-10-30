Τελευταία αλλά μαχητική η Χάβρη, 22 σερί νίκες η Σπόρτινγκ επί της Κάζα Πία

Η τελευταία Χάβρη φιλοξενεί την πρώτη Παρί Σεν Ζερμέν για την 9η αγωνιστική της Ligue 1. Στην Πορτογαλία, η τρίτη από το τέλος Κάζα Πία υποδέχεται την τρίτη από την κορυφή Σπόρτινγκ, η οποία έρχεται από την πρώτη ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα.

Δέκα νίκες και μία ισοπαλία για την Παρί Σεν Ζερμέν στις 11 τελευταίες φορές που έπαιξε με τη Χάβρη.

Δύο ισοπαλίες σε 8 αγωνιστικές είναι ο απολογισμός της Χάβρης, που τη φέρνει μόνη στον βυθό του βαθμολογικού πίνακα. Την Κυριακή βρέθηκε να χάνει 4-0 στο 55’ του εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ, όμως οι αλλαγές του 40χρονου Ντιντιέ Ντιγκάρ τα έσπασαν: δύο γκολ πέτυχε ο Νιγηριανός φορ Μάγια, ένα ο Σενεγαλέζος αμυντικός Εντιαγιέ, ο Ιάπωνας Μιζούτα έδωσε μια ασίστ, ενώ ο συμπατριώτης του, Νακαμούρα, ζάλισε τους αμυντικούς της Μαρσέιγ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έμεινε στο 4-3. Στο 72’ και το 84’ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λυών η Παρί Σεν Ζερμέν (2-0) και έφτασε στη 8η διαδοχική νίκη της σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ. Ανάμεσα σε αυτές τις επιτυχίες είναι και οι νίκες με 4-2 επί των Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα. Εκτός μένουν ξανά οι επιθετικοί Κβαρατσκέλια (2 γκολ), Ντεμπελέ (4 γκολ) και ο αμυντικός Μαρκινιός (1 γκολ). Η δημιουργικότητα της Χάβρης στο τελευταίο της παιχνίδι προδιαθέτει για εκατέρωθεν γκολ απόψε, σε παιχνίδι που υπάρχει αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Τρεις νίκες στους 4 πιο πρόσφατους αγώνες της σημείωσε η Κάζα Πία. Οι δύο ήταν για το πρωτάθλημα, με 2-1 την Εστορίλ και 2-0 την Εστρέλα, ενώ η άλλη για το Κύπελλο, το 1-0 επί της Αλπεντοράντα. Όλες εκτός έδρας, ενώ στο γήπεδό της μετρά 0-0-4. Η Σπόρτινγκ, μετά από την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, το 1-2 από τη Βισέου, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Μαρίτιμο για το Κύπελλο. Και τα δύο τέρματα σημείωσε ο αναπληρωματικός Βραζιλιάνος μέσος Πέντρο Λίμα, που τώρα έπαιξε βασικός. Στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε για πρώτη φορά μετά από ενάμιση μήνα και ο Βαγιαννίδης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Ιωαννίδης. Μετράει 22 διαδοχικές νίκες επί της Κάζα Πία, με τις 20 από αυτές να συνοδεύονται από Over 2,5 και τις 9/13 πιο πρόσφατες από G/G. Την Τρίτη θα παίξει με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Μπορεί η Κάζα Πία να τρέχει αρνητική παράδοση κόντρα στην Σπόρτινγκ, σκόραρε ωστόσο στα 4/5 τελευταία παιχνίδια της, την ώρα που η φιλοξενούμενη έρχεται από 7 G/G στα 8 πιο πρόσφατα.

341. ΧΑΒΡΗ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2&G 2,37

381. ΚΑΖΑ ΠΙΑ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 2&G 2,85

