Τελευταία αλλά μαχητική η Χάβρη, 22 σερί νίκες η Σπόρτινγκ επί της Κάζα Πία

Δέκα νίκες και μία ισοπαλία για την Παρί Σεν Ζερμέν στις 11 τελευταίες φορές που έπαιξε με τη Χάβρη.
Δύο ισοπαλίες σε 8 αγωνιστικές είναι ο απολογισμός της Χάβρης, που τη φέρνει μόνη στον βυθό του βαθμολογικού πίνακα. Την Κυριακή βρέθηκε να χάνει 4-0 στο 55’ του εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ, όμως οι αλλαγές του 40χρονου Ντιντιέ Ντιγκάρ τα έσπασαν: δύο γκολ πέτυχε ο Νιγηριανός φορ Μάγια, ένα ο Σενεγαλέζος αμυντικός Εντιαγιέ, ο Ιάπωνας Μιζούτα έδωσε μια ασίστ, ενώ ο συμπατριώτης του, Νακαμούρα, ζάλισε τους αμυντικούς της Μαρσέιγ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έμεινε στο 4-3. Στο 72’ και το 84’ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λυών η Παρί Σεν Ζερμέν (2-0) και έφτασε στη 8η διαδοχική νίκη της σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ. Ανάμεσα σε αυτές τις επιτυχίες είναι και οι νίκες με 4-2 επί των Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα. Εκτός μένουν ξανά οι επιθετικοί Κβαρατσκέλια (2 γκολ), Ντεμπελέ (4 γκολ) και ο αμυντικός Μαρκινιός (1 γκολ). Η δημιουργικότητα της Χάβρης στο τελευταίο της παιχνίδι προδιαθέτει για εκατέρωθεν γκολ απόψε, σε παιχνίδι που υπάρχει αδιαφιλονίκητο φαβορί.
Τρεις νίκες στους 4 πιο πρόσφατους αγώνες της σημείωσε η Κάζα Πία. Οι δύο ήταν για το πρωτάθλημα, με 2-1 την Εστορίλ και 2-0 την Εστρέλα, ενώ η άλλη για το Κύπελλο, το 1-0 επί της Αλπεντοράντα. Όλες εκτός έδρας, ενώ στο γήπεδό της μετρά 0-0-4. Η Σπόρτινγκ, μετά από την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, το 1-2 από τη Βισέου, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Μαρίτιμο για το Κύπελλο. Και τα δύο τέρματα σημείωσε ο αναπληρωματικός Βραζιλιάνος μέσος Πέντρο Λίμα, που τώρα έπαιξε βασικός. Στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε για πρώτη φορά μετά από ενάμιση μήνα και ο Βαγιαννίδης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Ιωαννίδης. Μετράει 22 διαδοχικές νίκες επί της Κάζα Πία, με τις 20 από αυτές να συνοδεύονται από Over 2,5 και τις 9/13 πιο πρόσφατες από G/G. Την Τρίτη θα παίξει με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο για το Τσάμπιονς Λιγκ.
Μπορεί η Κάζα Πία να τρέχει αρνητική παράδοση κόντρα στην Σπόρτινγκ, σκόραρε ωστόσο στα 4/5 τελευταία παιχνίδια της, την ώρα που η φιλοξενούμενη έρχεται από 7 G/G στα 8 πιο πρόσφατα.
341. ΧΑΒΡΗ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2&G 2,37
381. ΚΑΖΑ ΠΙΑ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 2&G 2,85