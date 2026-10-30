Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Σιπιόνι για Κηφισιά

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί ο Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το σαββατιάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ εκτός πλάνων έμεινε ο Σιπιόνι, που δεν φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες και Μάριους.