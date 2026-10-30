Επιβεβαίωση SDNA: Στην Καρδίτσα ο Μουρ

Οι πληροφορίες του SDNA βγήκαν για μία ακόμα φορά αληθινές, καθώς η Καρδίτσα Ιαπωνική ενισχύθηκε στα φόργουορντ με τον Καλίντ Μουρ.

Όπως σας είχε ενημερώσει προ ημερών το SDNA, ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Καλίντ Μουρ είναι η Καρδίτσα Ιαπωνική. Μετά το πέρασμά του από το Λαύριο (2023-24) και την Μύκονο Betsson (2025-26), αυτή θα είναι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα για τον 26χρονο Μουρ. Ο Νεοϋορκέζος φόργουορντ από το Τζόρτζια Τεκ, που μέτρησε πέρσι 9.2 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 23.8 λεπτά συμμετοχής στην Stoiximan GBL, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας και αναμένεται, μάλιστα, να κάνει το ντεμπούτο του αύριο Σάββατο (31/10).

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας Ιαπωνική:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Καλίντ Μουρ στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Αμερικανός αθλητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν και ήδη προπονείται με την ομάδα μας ενόψει της συνέχειας της GBL.

O Καλίντ Μουρ είναι 26 ετών (γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου του 2000 στη Νέα Υόρκη) έχει ύψος 2.01 μ. και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Τζόρτζια Τεκ, ένα από τα καλύτερα προγράμματα των ΗΠΑ, ενώ ολοκλήρωσε την πορεία στο NCAA την περίοδο 2022-23 στο Φόρνταμ, στο οποίο μέτρησε 15.8 πόντους και 6.7 ριμπάουντ σε 33 αγώνες.

Η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη ήταν με τη φανέλα του Λαυρίου στη GBL τη σεζόν 2023-24, με 27 αγώνες, 10.4 πόντους και 6.4 ριμπάουντ. Ακολούθησε η Γαλλία και η Σεν Κεντέν την περίοδο 2025-26, στην οποία σε 44 αγώνες στο Γαλλικό πρωτάθλημα και το Basketball Champions League μέτρησε 6.1 πόντους και 3.7 ριμπάουντ.

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μυκόνου, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 26 αγώνες, με απολογισμό 9.2 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 23.8 λεπτά συμμετοχής. Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε και φέτος με τη Μύκονο στο Fiba Europe Cup.

Ο Μουρ αντικαθιστά τον Κρις Σμιθ στην εξάδα των ξένων αθλητών της ομάδας και αναμένεται να κάνει την πρώτη του παρουσία στο πρωτάθλημα της GBL το Σάββατο, στον εντός έδρας αγώνα απέναντι στον Κολοσσό.

Καλωσορίζουμε τον Καλίντ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».