Καλαμάτα: Τραυματίες οι Ναούμης, Παναγιώτου

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Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζουν οι Δημήτρης Ναούμης και Παναγιώτης Παναγιώτου στην Καλαμάτα, με την ΠΑΕ να ενημερώνει για την κατάστασή τους.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας των δύο ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, Δημήτρη Ναούμη και Παναγιώτη Παναγιώτου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Περαστικά Δημήτρη και Παναγιώτη!

Ο Δημήτρης Ναούμης υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αφαίρεση τριγώνου οσταρίου από τον αριστερό αστράγαλο, από τον γιατρό της ομάδας μας, κ. Κώστα Δημητρακόπουλο, στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου. Ο χρόνος επιστροφής του εκτιμάται σε περίπου δύο μήνες και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου αποχώρησε τραυματίας από την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας μας με αντίπαλο τον Νέστο Χρυσούπολης. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί οστικό οίδημα στο γόνατο, με τον χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται σε περίπου τρεις εβδομάδες.

Η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας εύχεται και στους δύο ποδοσφαιριστές ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους!