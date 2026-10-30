Μιχαηλίδης: «Έτσι έμαθα από παιδί - Στα εύκολα, στα δύσκολα, στ΄ασπρόμαυρα» (pic)

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Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Μιχαηλίδη μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2030.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης παραμένει... σπίτι του μέχρι και το 2030, όπως ανακοίνωσε και με τη... βούλα ο ΠΑΟΚ χθες (29/10) το βράδυ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 26χρονος στόπερ έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τις υπογραφές, μιλώντας από... καρδιάς για τον σύλλογο που τον ανέδειξε, τα χρώματα του οποίου θα συνεχίσει να φοράει για τέσσερα ακόμα χρόνια.

Δήλωσε ευτυχισμένος που θα παραμείνει ασπρόμαυρος και υποσχέθηκε πως θα δώσει τα πάντα προκειμένου τα όνειρά όλων να γίνουν πραγματικότητα: «Το ταξίδι συνεχίζεται...».

Αναλυτικά το μήνυμα του Μιχαηλίδη:

«Έτσι έμαθα από παιδί…

Στα εύκολα, στα δύσκολα. Στις χαρές, στις λύπες. Στα άσχημα, στα όμορφα.

Ασπρόμαυρα

Μεγάλωσα εδώ και πλέον ως άντρας έχω το προνόμιο να πρεσβεύω τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά αυτού του κλαμπ.

Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη.

Είμαι ευτυχισμένος, που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της ομάδας και θα έχω την ευκαιρία να δώσω τα πάντα γι’ αυτή με όλες μου τις δυνάμεις, για να γίνουν όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Το ταξίδι συνεχίζεται…»