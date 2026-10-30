«Ο Νίστρουπ προκαλεί ενθουσιασμό στον Παναθηναϊκό: Μπορεί να σπάσει την κατάρα;»

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Η δανέζικη ιστοσελίδα «Indkast» αποθεώνει το ξεκίνημα του 38χρονου τεχνικού στο Τριφύλλι, στέκεται στα δύο νταμπλ με την Κοπεγχάγη και αναρωτιέται αν μπορεί να οδηγήσει τους «πράσινους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 2010.

Η παρουσία του Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό εξακολουθεί να απασχολεί τα ΜΜΕ της πατρίδας του, με τους Δανούς να παρακολουθούν στενά τα πρώτα βήματα του 38χρονου προπονητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της «Indkast» με τίτλο «Ο Νίστρουπ προκαλεί ενθουσιασμό: Μπορεί να σπάσει την κατάρα;», το οποίο εστιάζει στην εξαιρετική εκκίνηση του Τριφυλλιού και στη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης.

Οι επτά νίκες, η κορυφή και η 16ετής αναμονή

Η ιστοσελίδα από τη Δανία παίρνει αφορμή από την τελευταία εκτός έδρας επικράτηση του Παναθηναϊκού στον πρωτάθλημα με αντίπαλο το Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη επιτυχία αποτέλεσε την έβδομη νίκη των «πρασίνων» στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με την ομάδα του Νίστρουπ να συγκεντρώνει 21 βαθμούς και να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ωστόσο, το δημοσίευμα δεν περιορίζεται στην αγωνιστική συγκομιδή.

Υπενθυμίζει ότι ο Παναθηναϊκός αναζητά το πρώτο του πρωτάθλημα από το 2010, όταν πανηγύρισε τον 20ό τίτλο της ιστορίας του.

Έκτοτε, όπως σημειώνει, οι βασικοί ανταγωνιστές του έχουν κυριαρχήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, καταγράφει δέκα κατακτήσεις του Ολυμπιακού, τέσσερις της ΑΕΚ και δύο του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας ότι η Ένωση ήταν εκείνη που ανέβηκε στην κορυφή την περασμένη σεζόν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το δημοσίευμα θέτει το ερώτημα εάν ο Νίστρουπ μπορεί να γίνει ο προπονητής που θα βάλει τέλος στη μακρόχρονη αναμονή των φίλων του Τριφυλλιού.

Τα νταμπλ στην Κοπεγχάγη

Η «Indkast» στέκεται ιδιαίτερα στο παρελθόν του Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δανός γνωρίζει ήδη τη διαδρομή προς την κατάκτηση τίτλων.

Υπενθυμίζει πως το 2023 και το 2025 οδήγησε την πρώην ομάδα του στην κορυφή του πρωταθλήματος στη Δανία, κατακτώντας παράλληλα και το Κύπελλο στις ίδιες χρονιές.

Δύο νταμπλ που αποτελούν σημαντικό μέρος του προπονητικού βιογραφικού του και εξηγούν γιατί η πορεία του στην Ελλάδα παρακολουθείται με ξεχωριστό ενδιαφέρον στην πατρίδα του.

Ο επίλογος του δημοσιεύματος αναγνωρίζει ότι η διαδρομή του Νίστρουπ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος παραμένει μεγάλη, ενώ στέκεται και στην κριτική που δέχτηκε μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.