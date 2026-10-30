Πρόβλημα με Μαλεντόν στην Ρεάλ ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Γάλλος γκαρντ τραυματίστηκε κόντρα στην Φενέρ και πιο συγκεκριμένα αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο.

Η Ρεάλ έκανε περίπατο κόντρα στην Φενέρ, αλλά δεν το χάρηκε και τόσο. Και αυτό γιατί εκτός των άλλων τραυματίστηκε ο Τεό Μαλεντόν. Οπως γνωστοποίησε η «βασίλισσα» ο Γάλλος γκαρντ αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο. Το στάτους του θα εξαρτηθεί από την πορεία του τραυματισμού και ενώ η Ρεάλ υποδέχεται την άλλη Τετάρτη (4/11) τον Παναθηναϊκό.

Πρόβλημα υπάρχει και με τον Μίκαελ Γιάντουνεν. Ο Φινλανδός φόργουορντ διαγνώστηκε με πλήρη ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης στο αριστερό του πόδι. Η κατάστασή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του.