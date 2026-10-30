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Στη Γαλλία για την πρόκριση η Εθνική Νέων - Οι κλήσεις του Παπαβασιλείου

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Στη Γαλλία θα βρεθεί τις επόμενες μέρες η Εθνική Νέων (Κ19), συμμετέχοντας στον 2ο προκριματικό του EURO U19 - Οι κλήσεις του Απόστολου Παπαβασιλείου

Ανακοινώνονται οι κλήσεις που απηύθυνε ο κ. Απόστολος Παπαβασιλείου ενόψει των αγώνων της Εθνικής Νέων (U19) στον 2ο προκριματικό γύρο του EURO της κατηγορίας. Η Ελλάδα συμμετέχει στον 1ο όμιλο με αντιπάλους την Γαλλία, που είναι και η διοργανώτρια του ομίλου, την Νορβηγία και την Ιρλανδία.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριάρας Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης).

Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστοπουλός Αθανάσιος Αριστομένης (Ολυμπιακός).

Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Ιωάννου Σταύρος (Παναθηναϊκός), Γκιόκα Ευάγγελος (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αμανατίδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρέτης Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eintracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ).

Το πρόγραμμα αγώνων της Εθνικής Νέων:

Ελλάδα - Ιρλανδία ,11/11/2026, 16:00 Espace Oceane, PLAINTEL            
Νορβηγία Ελλάδα,14/11/2026, 16:00 Espace Oceane,PLAINTEL            
Γαλλία - Ελλάδα,17/11/2026, 16:00 EAG Akademi- PABU    

  • Οι ώρες έναρξης είναι Ελλάδας.
Στη Γαλλία για την πρόκριση η Εθνική Νέων - Οι κλήσεις του Παπαβασιλείου