Στη Γαλλία για την πρόκριση η Εθνική Νέων - Οι κλήσεις του Παπαβασιλείου

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Στη Γαλλία θα βρεθεί τις επόμενες μέρες η Εθνική Νέων (Κ19), συμμετέχοντας στον 2ο προκριματικό του EURO U19 - Οι κλήσεις του Απόστολου Παπαβασιλείου