Βενγκέρ για πρόεδρο της FIFA θέλει η UEFA!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η UEFA αναζητά τον υποψήφιο που θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Αρσέν Βενγκέρ να βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που έχουν συζητηθεί.

Σε αναζήτηση λύσης για την προεδρία της FIFA βρίσκεται η UEFA, καθώς η αντιπαράθεση με τον Τζάνι Ινφαντίνο συνεχίζεται και οι επόμενες εκλογές της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας πλησιάζουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για το πρόσωπο που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή απέναντι στον νυν πρόεδρο της FIFA.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της FIFA είναι προγραμματισμένες για τις 18 Μαρτίου 2027.

Μέχρι στιγμής, ο Τζάνι Ινφαντίνο είναι ο μοναδικός επίσημα δηλωμένος υποψήφιος, με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων να ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου.