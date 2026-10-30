Βενγκέρ για πρόεδρο της FIFA θέλει η UEFA!

Σε αναζήτηση λύσης για την προεδρία της FIFA βρίσκεται η UEFA, καθώς η αντιπαράθεση με τον Τζάνι Ινφαντίνο συνεχίζεται και οι επόμενες εκλογές της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας πλησιάζουν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για το πρόσωπο που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή απέναντι στον νυν πρόεδρο της FIFA.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της FIFA είναι προγραμματισμένες για τις 18 Μαρτίου 2027.
Μέχρι στιγμής, ο Τζάνι Ινφαντίνο είναι ο μοναδικός επίσημα δηλωμένος υποψήφιος, με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων να ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου.
🚨 UEFA are closing in on a candidate to challenge Gianni Infantino in the upcoming FIFA presidential election. A potential opponent could be confirmed as early as next week, with the deadline for candidates set for November 18. Arsène Wenger has been mentioned as a possible challenger, although he is not believed to be seriously in contention. Infantino is seeking a fourth term as FIFA president, with any rival needing at least 106 votes to defeat him. 🗞️ @guardian— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 30, 2026