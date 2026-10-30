Ηρακλής: Με αμφίβολο τον Λεκιού κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ηρακλής υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (31/10, 17:30) τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Μοναδικό πρόβλημα για τους κυανόλευκους αποτελεί ο Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού και είναι εκ νέου αμφίβολος για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Για το ματς δηλώσεις έκανε ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρος Ευγενειάδης, αναφέροντας:

«Είναι το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή χρονιά απέναντι σε μια ομάδα με “πλούσιο” ταλέντο, τόσο στην περιφέρεια όσο και στη γραμμή των ψηλών, με κύριους εκφραστές τους Cedi Osman, Breein Tyree και Marcus Foster.

Από την πλευρά μας, θέλουμε να μείνουμε πιστοί και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του παιχνιδιού για 40 λεπτά, ώστε με τη βοήθεια του κόσμου μας να παλέψουμε για τη νίκη, η οποία θα μας δώσει και βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».