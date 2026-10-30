Τρινκιέρι για Ηρακλή: «Θα μας πιέσουν από την αρχή – Χρειάζεται ενέργεια και συγκέντρωση για 40 λεπτά»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στις απαιτήσεις της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, τονίζοντας την ανάγκη για υπομονή, σωστή εκτέλεση του επιθετικού πλάνου και αμυντική συνέπεια.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται το Σάββατο (31/10, 17:30) στο Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα και να φτάσει στο 5/5.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, μιλώντας ενόψει του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τις δυσκολίες που κρύβει η συγκεκριμένη αναμέτρηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πίεση που περιμένει να ασκήσει ο Ηρακλής από τα πρώτα λεπτά, αλλά και στην πνευματική ετοιμότητα που θα χρειαστεί ο Δικέφαλος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός:

«Έχουμε μπροστά μας το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι αυτής της εβδομάδας, σε μία δύσκολη έδρα και αυτό απαιτεί πολλή ενέργεια και συγκέντρωση για 40 λεπτά. Ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες του αγώνα, αλλά και ότι ο αντίπαλός μας που είναι αξιόλογη ομάδα, θα ασκήσει πίεση από την αρχή του παιχνιδιού. Πρέπει να έχουμε υπομονή και σωστή εκτέλεση του πλάνου μας στην επίθεση και επιμονή σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε στην άμυνα, για να πετύχουμε το στόχο μας και να φτάσουμε στη νίκη».

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) στο PAOK Sports Arena, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στην ανάλυση του αντιπάλου μέσω βίντεο και στο κομμάτι της τακτικής.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, με τον Δικέφαλο να επιδιώκει την πέμπτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναμένεται να του βάλει δύσκολα.