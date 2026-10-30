ΠΑΟΚ: Έγινε... 100άρης ο Καμαρά (pic)

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Τις εκατό συμμετοχές με την φανέλα του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ο Μαντί Καμαρά

Ο Αφρικανός χαφ έφτασε το... τριψήφιο milestone, καθώς με την εμφάνισή του κόντρα στην ΑΕΚ, έφτασε τις 100 σε όλες τις διοργανώσεις με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Το ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο, πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2024 και συγκεκριμένα στις 24 Ιουλίου, όταν ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Συνολικά έχει σκοράρει 12 φορές με τους Θεσσαλονικείς, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν την πρώτη του σεζόν, όταν και ήταν εκ των πρώτων σκόρερ του Δικεφάλου.