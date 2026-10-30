Το Kia EV2 στη λίστα των φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027

Το Kia EV2 βρίσκεται στη λίστα των φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027, καθώς η Kia γίνεται ο πρώτος Ασιάτης κατασκευαστής με έξι συνεχόμενες παρουσίες στον τελικό.

Το Kia EV2 συμπεριλήφθηκε επίσημα στα επτά μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο του διαγωνισμού για το βραβείο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» (Car of the Year). Το ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας B επιλέχθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από κορυφαίους δημοσιογράφους του αυτοκινητικού κλάδου από όλη την Ευρώπη.

Η υποψηφιότητα του EV2 σηματοδοτεί την έκτη συνεχόμενη παρουσία της Kia στον τελικό του θεσμού Car of the Year, καθιστώντας την τον πρώτο Ασιάτη κατασκευαστή που επιτυγχάνει αυτή τη διάκριση. Η πορεία αυτή ξεκίνησε με το EV6, το οποίο αναδείχθηκε νικητής το 2022 και έγινε το πρώτο νοτιοκορεατικό αυτοκίνητο που κατέκτησε τον τίτλο. Με τη νέα αυτή υποψηφιότητα, το EV2 γίνεται το ένατο μοντέλο της μάρκας που προκρίνεται στη τελική λίστα ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβεύσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτή η εξαιρετικά σημαντική και διαχρονική αναγνώριση αντικατοπτρίζει τη δυναμική και τη συνέπεια του μετασχηματισμού της γκάμας προϊόντων της Kia, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαρκώς διευρυνόμενη σειρά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της.

Η τελευταία αυτή υποψηφιότητα συνεχίζει επίσης την αναγνώριση των μοντέλων της Kia που βασίζονται στην πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP), αναδεικνύοντας την προηγμένη τεχνολογία και την ευελιξία της, καθώς και την ικανότητα της Kia να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στα ηλεκτρικά οχήματα σε διαφορετικές κατηγορίες, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το EV2 συμπεριλήφθηκε στους φιναλίστ για το βραβείο Car of the Year, σηματοδοτώντας την έκτη συνεχόμενη παρουσία της Kia στον τελικό», δήλωσε ο Soohang Chang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe. «Με το EV2, προσφέρουμε την τεχνολογία και την εμπειρία της αποκλειστικής ηλεκτρικής μας γκάμας σε ένα compact SUV, σχεδιασμένο με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών. Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προόδου που έχουμε σημειώσει στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας».

Ο νικητής του βραβείου Car of the Year 2027 θα αναδειχθεί έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή και τελική ψηφοφορία. Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Η ιστορία της Kia στον θεσμό Car of the Year συνεχίζεται

Η σχέση της Kia με τον θεσμό Car of the Year ξεκίνησε το 2008, όταν το Kia Ceed έγινε το πρώτο μοντέλο της μάρκας που έφτασε στον τελικό. Έκτοτε, η Kia ενίσχυσε σταθερά τη θέση της στον διαγωνισμό, με αποκορύφωμα τη νίκη του EV6, το οποίο έγινε το πρώτο κορεατικό αυτοκίνητο που κατέκτησε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς το 2022.

Αυτή η ιστορική επιτυχία ακολουθήθηκε από τέσσερις ακόμη συνεχόμενες παρουσίες στον τελικό. Το Niro προκρίθηκε το 2023, ακολούθησε το EV9 το 2024 και το EV3 το 2025. Το EV3 κατέλαβε τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία που είχε πετύχει μέχρι τότε μοντέλο της Kia στον θεσμό, ενώ το EV4, το οποίο κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συνέχισε την πορεία της μάρκας ως φιναλίστ για το 2026.

Το EV2 συνεχίζει αυτή τη δυναμική στη διοργάνωση του 2027, διευρύνοντας την παρουσία της Kia στον τελικό σε έξι συνεχόμενες διοργανώσεις και επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη δυναμική της ηλεκτρικής γκάμας της.

Σχετικά με το Kia EV2

Το EV2 παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το 2026 και αποτελεί το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Kia, καθώς και το μικρότερο μοντέλο εισαγωγής στην ηλεκτρική γκάμα της μάρκας. Εξελίχθηκε στην Ευρώπη, με γνώμονα τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, συνδυάζοντας ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό με προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, το EV2 συγκεντρώνει τα σημαντικότερα στοιχεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας της Kia στα ηλεκτρικά οχήματα, στο πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μέχρι σήμερα.

Το EV2 είναι το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που κατασκευάζεται στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας στη Ζίλινα της Σλοβακίας, μετά το EV4 Hatchback. Η αποκλειστική διάθεσή του στην ευρωπαϊκή αγορά αναδεικνύει τη συνεχή επένδυση της Kia στην περιφερειακή εξέλιξη και παραγωγή, καθιστώντας παράλληλα την καθιερωμένη εμπειρία της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ένα ευρύτερο πελατολόγιο.

Η γκάμα του EV2 περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας: 42,2 kWh για την έκδοση Standard Range και 61,0 kWh για την έκδοση Long Range, με αυτονομία κατά WLTP έως 317 km και 453 km αντίστοιχα.

Εκτός από την αυτονομία και την ευελιξία του, το EV2 διαθέτει στάνταρ αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP σε όλες τις εκδόσεις της γκάμας. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα εξοπλισμού και εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκφραστικών GT-Line και Black-Line, με τον ξεχωριστό σχεδιαστικό χαρακτήρα, καθώς και διαμορφώσεις τεσσάρων ή πέντε θέσεων σε επιλεγμένες αγορές.

Η άνεση και η ποιότητα κύλισης αποτέλεσαν επίσης βασικές προτεραιότητες κατά την εξέλιξη του EV2 στην Ευρώπη. Το πακέτο περιορισμού θορύβων, κραδασμών και τραχύτητας (Noise, Vibration and Harshness – NVH) προσαρμόστηκε ειδικά στους ευρωπαϊκούς δρόμους και τις συνθήκες οδήγησης. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ελαστικά με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, ακουστικά κρύσταλλα με ενδιάμεση μεμβράνη και στοχευμένη ηχομόνωση, με στόχο τον περιορισμό του θορύβου από τον δρόμο, τον αέρα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες. Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν ένα ήσυχο και καλά ελεγχόμενο περιβάλλον στην καμπίνα, ακόμη και στο ηλεκτρικό μοντέλο εισαγωγικής κατηγορίας της Kia.

Ανεξάρτητες δοκιμές επιβεβαιώνουν την αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες

Η αξιόπιστη απόδοση του EV2 σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης έχει επιβεβαιωθεί μέσω της συμμετοχής του στη δοκιμή NAF El Prix, τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη δοκιμή αυτονομίας ηλεκτρικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες παγκοσμίως. Η δοκιμή διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο από τη Νορβηγική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (NAF), με μία θερινή και μία χειμερινή διοργάνωση.

Στη θερινή δοκιμή, το EV2 Standard Range διένυσε 325 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από 5% την επίσημη τιμή αυτονομίας WLTP. Παράλληλα, ένα πρωτότυπο EV2 Long Range GT-Line πέτυχε αυτονομία 428 χιλιομέτρων, υπερβαίνοντας τον στόχο των 418 χιλιομέτρων.

Στη χειμερινή δοκιμή, ένα πρωτότυπο EV2 Long Range GT-Line διένυσε 310,6 χιλιόμετρα, σε θερμοκρασίες που έφτασαν έως και τους -21 βαθμούς Κελσίου.

Συνολικά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σταθερή και αξιόπιστη απόδοση του EV2 σε διαφορετικές και απαιτητικές κλιματολογικές και οδικές συνθήκες που συναντώνται στην Ευρώπη.