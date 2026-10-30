Διερευνητικές κρούσεις στον Πρίντεζη για να αναλάβει την ΕΟΚ!

Ο Γιώργος Πρίντεζης έχει δεχθεί κρούση προκειμένου να κατέβει στις εκλογές και να αναλάβει την ΕΟΚ, προκειμένου να ηγηθεί στην μετά-Λιόλιου εποχή.

Ως πρόσωπο κοινής αποδοχής, άνθρωποι από τον χώρο του μπάσκετ αλλά και της πολιτικής έχουν έρθει σε επαφή με τον Γιώργο Πρίντεζη, προκειμένου να ηγηθεί εκλογικού σχήματος και να πάρει την προεδρία της ΕΟΚ. Η εκλογική διαδικασία έχει ήδη οριστεί από το ΔΣ της ΕΟΚ, δια ζώσης, στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο Πρίντεζης φαντάζει ως πολύ καλή επιλογή προκειμένου να «ενώσει» το μπάσκετ, μετά το «σκάνδαλο του αιώνα» με τους στημένους αγώνες. Ωστόσο, φαίνεται πως ο ίδιος ο παλαίμαχος αθλητής δεν σκοπεύει να ασχοληθεί. Οι συνθήκες στην προσωπική του ζωή, αλλά και η έκρυθμη κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, δεν είναι ιδανικά ώστε ο Πρίντεζης να κάνει, αυτή την στιγμή τουλάχιστον, το μεγάλο βήμα.