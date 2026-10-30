Γιαπλές ενόψει ΑΕΚ: «Έχουμε τα προβλήματά μας, δεδομένη η διάθεση των παιδιών»

Με στόχο την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10, 15:00) την ΑΕΚ, με τον Θανάση Γιαπλέ να γνωρίζει τις δυσκολίες του συγκεκριμένου αγώνα.

Το δύσκολο πρόγραμμα του Βίκου συνεχίζεται, καθώς μετά τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αντιμετωπίζει και την ΑΕΚ, με τον προπονητή της ομάδας να σημειώνει πως υπάρχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών.

«Έχουμε το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο, με μια πολύ ποιοτική και ιστορική ομάδα. Μια ομάδα που δεν ξεκίνησε τόσο καλά, αλλά στο τελευταίο της παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει αλλάξει αρκετά. Δυσκόλεψε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι» σημείωσε αρχικά ο Θανάσης Γιαπλές και πρόσθεσε:

«Εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μας αναλογεί. Έχουμε τα προβλήματά μας. Υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, όχι κάτι σοβαρό. Η διάθεση όμως των παιδιών νομίζω είναι δεδομένη και με τη βοήθεια του κόσμου ελπίζω να πάνε όλα καλά», ανέφερε ο τεχνικός των «γερακιών».

Φρίμαν: «Να αποκτήσουμε συνοχή»

Στη σκληρή δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις και στην ανάγκη να περιοριστούν τα διαστήματα κακής απόδοσης, στάθηκε ο Άλερικ Φρίμαν.

«Στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια μας απέναντι στην Καρδίτσα και τον Κολοσσό στη Ρόδο ήμασταν κοντά στο σκορ. Υπήρξαν κάποια διαστήματα στα οποία δεν παίξαμε όπως θα έπρεπε και είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε» είπε αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ και συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά καθημερινά στις προπονήσεις, να βελτιωνόμαστε και να διορθώνουμε αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας.

Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Πιστεύω πως, μόλις βρούμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε όπως θέλουμε και αποκτήσουμε την απαραίτητη συνοχή, θα αρχίσουμε να βρίσκουμε ρυθμό και να έρχονται τα θετικά αποτελέσματα».