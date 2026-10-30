Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού - Εκτός ο Μοντέρο

Ο νεοαποκτηθείς γκαρντ/φόργουορντ μπήκε άμεσα στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού, καθώς οι απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών παραμένουν. Μαζί με τον Κόντσαρ, μέσα είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δάχτυλο του ποδιού του.
Αντίθετα, εκτός οριστικά είναι ο Ζαν Μοντέρο, ενώ νοκ άουτ είναι και Εβάν Φουρνιέ και παράλληλα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκτίει την τιμωρία αποκλεισμού ενός μήνα από την ομάδα.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Κόντσαρ, Τζόουνς.