Με Κόντσαρ και Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού - Εκτός ο Μοντέρο

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Ο Τζον Κόντσαρ συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15). Μέσα και ο Μιλουτίνοφ, οριστικά εκτός ο Μοντέρο.

Ο νεοαποκτηθείς γκαρντ/φόργουορντ μπήκε άμεσα στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού, καθώς οι απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών παραμένουν. Μαζί με τον Κόντσαρ, μέσα είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δάχτυλο του ποδιού του.

Αντίθετα, εκτός οριστικά είναι ο Ζαν Μοντέρο, ενώ νοκ άουτ είναι και Εβάν Φουρνιέ και παράλληλα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκτίει την τιμωρία αποκλεισμού ενός μήνα από την ομάδα.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Κόντσαρ, Τζόουνς.