Άρης: Δύσκολα ενόψει Λεβαδειακού ο Ράσιτς - Στο πρόγραμμα ο Γιαννιώτας

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Κανονικά στο προπονητικό πρόγραμμα ο Γιαννιώτας - Ατομικό και πάλι για τον Ράσιτς

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (01/11, 17:00), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Και στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Tο πρώτο ακολούθησε πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με επιθετικά τελειώματα και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας προπονήθηκε κανονικά, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν τα προγράμματά τους (ο Λορέν Μορόν συμμετείχε -και πάλι- σε κομμάτι της προπόνησης, ο Ούρος Ράτσιτς συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα, οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ ακολούθησαν το δικό τους πρόγραμμα και ο Μπρούμα έκανε θεραπεία).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι. "