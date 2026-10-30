Στο νοσοκομείο ο Σατοράνσκι μετά από σοκαριστική πτώση – Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ

Σοβαρός τραυματισμός για τον Τόμας Σατοράνσκι στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ντουμπάι, με τον Τσέχο γκαρντ να αποχωρεί με φορείο και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ντουμπάι, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Τόμας Σατοράνσκι είχε μια πολύ άσχημη πτώση στο παρκέ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε προς το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Τσέχος γκαρντ επιχείρησε να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ έπειτα από άστοχο σουτ του Βασίλιε Μίτσιτς, ωστόσο προσγειώθηκε με δύναμη στην πλάτη και φάνηκε να χτυπά και το κεφάλι του. Ο Σατοράνσκι δεν κατάφερε να σηκωθεί, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση του παίκτη, ενημερώνοντας πως ο Σατοράνσκι υπέστη σοβαρό χτύπημα κατά την πτώση του στο παρκέ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ντουμπάι, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο Τσέχος γκαρντ είχε τις αισθήσεις του μετά τον τραυματισμό, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή διάσειση, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική ιατρική διάγνωση.