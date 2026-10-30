Με τον ΠΑΟΚ στη Βαρκελώνη: Ταξίδι με την αποστολή του Δικεφάλου για το ματς με τη Μανρέσα

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους της να ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα στη Βαρκελώνη, ανακοινώνοντας τα διαθέσιμα ταξιδιωτικά πακέτα και τις τιμές τους.

Στο πλευρό του ΠΑOΚ και στην Ισπανία θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μανρέσα στις 18 Νοεμβρίου, για την 8η αγωνιστική του EuroCup. Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, σε συνεργασία με το Caravel Travel, διοργανώνει ταξίδι με πτήση τσάρτερ μαζί με την αποστολή της ομάδας, προσφέροντας επιλογές τόσο για μεμονωμένα αεροπορικά εισιτήρια όσο και για ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά πακέτα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Ισπανία για την σπουδαία αναμέτρηση με την Manresa (18/11/2026) για την 8η αγωνιστική του BKT EuroCup και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με το Caravel Travel, δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους της ομάδας μας, να ταξιδέψουν με το charter της αποστολής και να ζήσουν από κοντά μία ακόμη ευρωπαϊκή βραδιά.



ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ AEGEAN AIRLINES

• 17/11: Θεσσαλονίκη → Βαρκελώνη | 15:00–16:55

• 19/11: Βαρκελώνη → Θεσσαλονίκη | 02:00–05:35

Οι ώρες είναι τοπικές.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Μόνο αεροπορικό εισιτήριο: 550€/άτομο

Πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο: 790€/άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει:

✓ Απευθείας πτήσεις charter της Aegean Airlines μαζί με την αποστολή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου.

✓ Μία διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη Βαρκελώνη με πρωινό

✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και το γήπεδο

✓ Εξασφαλισμένο εισιτήριο για τον αγώνα (50€ & 70€ με επιπλέον χρέωση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος: κ. Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2310 235 554

Δευτέρα–Παρασκευή: 09:00–18:00

Σάββατο: 09:00–14:00

[email protected]

Ζήστε το ταξίδι, την ατμόσφαιρα και τον αγώνα μαζί με την ομάδα μας!