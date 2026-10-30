Η Ντουμπάι ήταν κυρίαρχη από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, κέρδισε εύκολα την Χάποελ με 97-83, με τον Πετρούσεφ να είναι ανίκητος στην ρακέτα (20π. 6/6δ.).

Όταν βρήκε ρυθμό ήταν ασταματητη: η Ντουμπάι ήταν κυρίαρχη από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, κέρδισε την Χάπολε με 97-83 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Παρί.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 5-3, με την Ισραηλινή ομάδα να πέφτει στο 6-2 ύστερα από 8 αγωνιστικές.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ ήταν κυρίαρχος στο ζωγραφιστό, με τον Σέρβο ψηλό να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 20 πόντους και 6/6 δίποντα, μαζεύοντας και 3 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση του Οκόμπο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ουσιαστικός ο Μπέικον με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μίσιτς επέστρεψε στην αποστολή της Χάποελ μετρώντας 15 πόντους με 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με τον Οτούρου να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 14 πόντους. Διψήφιος και ο Μπλέικνι με 11 πόντους (1/5τρ.).

Κυριάρχησε στην ρακέτα με Πετρούσεφ η Ντουμπάι και πήρε τα ηνία του ματς

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (5-5, 7-7 στο 3’), «χτυπώντας» κυρίως μέσα από την ρακέτα. Ο Μπέικον μπήκε στην εξίσωση του ματς (5π.), με τον Οντιάσε να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (6π. 15-18 στο 7’) και τον Πετρούσεφ να δίνει λύσεις για την ομάδα του Πασκουάλ (5π. 19-18 στο 8’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την Χάποελ σε απόσταση ενός τριπόντου (19-22), με τον Μίσιτς να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ.

Με τρίποντο του Οκόμπο μπήκε η Ντουμπάι στο 2ο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Πασκουάλ να βγάζουν ένταση στο παιχνίδι τους, «τρέχοντας» σερί 12-0 δια χειρός Πετρούσεφ. Ο Σέρβος ψηλός έκανε ότι ήθελε στην ρακέτα (13π.), με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν την διαφορά στο +9 (31-22 στο 12’) ελέγχοντας τον ρυθμό της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη είχαν χάσει τον επιθετικό τους ρυθμό, την ώρα που ο ΜακΊνλεϊ Ράιτ μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης με 6 σερί πόντους για να εκτοξεύσει την διαφορά στο +13 (37-24 στο 15’). Η Ισραηλινή ομάδα έβγαλε αντίδραση με τον Μπλέικνι να μειώνει σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά (-8, 38-30 στο 17’), με τον ΛεΝτέι να δίνει λύσεις μέσα (6π. 45-38). Το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε την Ντουμπάι στο +5 (45-40), με την ομάδα του Πασκουάλ να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της.

Δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση η Χάποελ, Οκόμπο και Πετρούσεφ έκαναν την δουλειά για την Ντουμπάι

Ο Οτούρου ήταν ο μοναδικός από πλευράς Χάποελ που παρουσίαζε την καλύτερη εικόνα στο παρκέ (12π.), με τον Μπράιαντ να μειώνει με γκολ-φάουλ στο -6 (51-45 στο 23’). Η Ντουμπάι επανέφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με την ομάδα από τα Εμιράτα να «τρέχει» σερί 9-0 για το +12 (60-48 στο 16’), δια χειρός Μπέικον και Ράιτ. Ο Οκόμπο με νέο σουτ από τα 6.75μ. διατήρησε την διαφορά για την ομάδα του σε επίπεδα ασφαλείας (+14, 64-50 στο 27’), με τον Γάλλο γκαρντ να ηγείται της επίθεσης (12π. 70-55 στο 29’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα από τα Εμιράτα στο +14 (74-60), με την Χάποελ να αδυνατεί να κόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Η Χάποελ έπαιζε το τελευταίο της χαρτί, με τον Μίσιτς να βγαίνει μπροστά (13π. -12 79-67), την ώρα που ο Πετρούσεφ ήταν ασταμάτητος από το ζωγραφιστό (20π. 6/6δ.). Η Ντουμπάι ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+12 86-74 στο 34'), με τους Μπλέικνι και Ουέινραϊτ να δίνουν λύσεις κρατώντας ζωντανή την ομάδα του Ιτούδη (-9, 88-79 στο 36'). Ο Οκόμπο από πλευράς γηπεδούχων βρισκόταν σε πολύ καλή βραδιά (16π.), με τον Γάλλο γκαρντ να κάνει ότι θέλει την ισραηλινή άμυνα σφραγίζοντας την νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 45-40, 74-60, 97-83.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης