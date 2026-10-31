Ο Λουίς Ενρίκε έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Παρί

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Ο Ισπανός προπονητής, κατέγραψε ακόμη μια ιστορική επίδοση στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν, αποτελώντας πλέον τον πιο πολυνίκη τεχνικό της γαλλικής ομάδας.

Μετά τη νίκη που σημείωσε η Παρί απέναντι στην έδρα της Χάβρης (1-5), ο Λουίς Ενρίκες έφτασε τις 127 στον πάγκο των Παριζιάνων και ξεπέρασε τον Λορέν Μπαν, για να ανέβει στην κορυφή.

Αυτή, είναι ακόμη μια ιδιαίτερη διάκριση για τον Ισπανό προπονητή, που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τους Παριζιάνους σε back to back κατακτήσεις του Champions League.